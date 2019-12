En baisse en novembre

Les accidents de la circulation ont baissé sensiblement au cours du mois de novembre dernier comparativement à ceux enregistrés au mois d’octobre. C’est en tout cas ce qu’ont indiqué les services de la police chargés de la voie publique de la wilaya de Bouira dans un communiqué transmis à notre rédaction. Selon le bilan établi par les mêmes services retraçant les activités du mois de novembre, cette baisse est de 17 %. Par les chiffres, le nombre d’accidents enregistrés le mois dernier s’élève à dix (10) contre 27 au cours du mois d’octobre.

Toujours selon la police, et suivant le comparatif entre le mois d’octobre et celui de novembre, le nombre de blessés est aussi en baisse. Une baisse estimée à 22%. Ainsi, le nombre de blessés enregistrés au cours du mois dernier se chiffre à 16 personnes, contre 38 au mois d’octobre. A noter que la police n’a déploré aucun mort sur les routes au cours des mois d’octobre et novembre dernier. Sur le principal facteur de ces accidents de la circulation, la même source pointe du doigt les usagers de la route, lesquels selon la police sont à l’origine de 80% des accidents enregistrés en milieu urbain.

Quant aux raisons de ces accidents, la police évoque l’excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non respect des distances de sécurité lors des intempéries. Sur un autre chapitre, les services de la voie publique font état de 373 retraits de permis et 1909 infractions au code de la route au cours du mois dernier et cela, explique la police, rentre dans le cadre des mesures répressives visant à limiter le nombre d’accidents en milieu urbain. Par ailleurs et pour diminuer les risques d’accident de circulation, la police appelle les usagers de la route au respect du code de la route et au contrôle régulier de l’état des véhicules.

Djamel M.