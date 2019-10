Encore 3 080 dossiers à traiter

La gestion du dossier relatif à la mise en conformité des constructions plus communément appelé loi 15/08 dans la wilaya de Bouira enregistre certaines difficultés qui retardent sensiblement l’exécution du programme. C’est là le constat dressé par la commission de l’aménagement, d’urbanisme et de la construction de l’assemblée populaire de wilaya. La dite commission qui a consacré plusieurs semaines à l’examen de ce dossier vient tout juste de rendre ses conclusions à l’occasion d’un exposé présenté devant les élus cette semaine lors de la session ordinaire de l’APW de Bouira.

Pour illustrer cette situation, la commission a évoqué un nombre très important de dossiers qui restent à traiter et donc de constructions à régulariser. Ainsi et selon la même commission, le nombre de dossiers s’élève à près de 3.080 à l’échelle de la wilaya. Les propriétaires de ces dossiers attendent toujours une réponse des services de l’administration laquelle tarde toujours à rendre ses décisions. L’on enregistre aussi qu’à la date du 20 aout dernier, fixée comme dernier délai pour le dépôt des dossiers de régularisation des constructions, les différentes administrations publiques ont reçu 11.099 dossiers. Un nombre jugé impressionnant.

À l’heure actuelle, les différents services ont pu traiter 8019 dossiers tandis que 3.080 sont toujours en instance et attendent un traitement. Pour les raisons qui sont à l’origine de ce retard, la commission de l’APW chargée de l’aménagement d’urbanisme et de la construction en a évoqué deux. La première est liée au fait qu’un impressionnant nombre de dossiers ont été déposés à seulement quelques jours de l’expiration de la date butoir fixée par les autorités. La deuxième quant à elle est due au retard mis par les services de la direction de l’urbanisme, d’aménagement et de la construction (DUAC) pour émettre leur avis et permettre ainsi aux communes de soumettre les dossiers aux services des daïras pour examen. Cette lenteur a donc eu comme conséquence une accumulation de dizaines de dossiers au niveau des communes de la wilaya.

Pour remédier à cette situation pour le moins dommageable, et débloquer ce dossier, la commission de l’APW a suggéré à ce que des dispositions soient prises sans tarder afin d’accélérer la procédure de traitement au niveau des services concernés de la wilaya pour permettre aux services des communes et de daïras de finaliser la procédure. Cela va d’un côté clore ce dossier épineux et l’autre fixer les citoyens sur le sort réservé à leurs habitations non conformes aux lois en vigueur. Il est utile de rappeler que devant le manque d’engouement enregistré auprès des citoyens, les pouvoirs publics étaient contraints de relancer l’opération à plusieurs reprises et de prolonger les délais et ce, de manière à permettre à un plus grand nombre de gens de mettre en conformité leurs constructions.

Djamel M.