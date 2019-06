Gaspillage effréné d’eau potable !

La région charnière de la vallée du Sahel, située à l’est de la wilaya de Bouira, connaît, certes, depuis des lustres une pénurie plus ou moins chronique de l’eau potable sur les réseaux de distribution, s’aggravant surtout dans les communes d’Ahnif et Ath Mansour, où des localités ne sont toujours pas raccordées aux eaux du barrage de Tilesdit. En effet, le manque d’eau frappe ainsi de plein fouet cette région qui connaît des fluctuations dans l’alimentation en ce liquide précieux.

Bien évidemment, cela se répercute négativement sur le quotidien, déjà chargés, des citoyens de cette région pourvue pourtant en nappes phréatiques et sources hydriques assez importantes. Avec la présente saison estivale, le problème de la rareté de l’eau potable va en s’accentuant, laissant dans le désarroi des populations rurales contraintes de débourser des sommes faramineuses pour avoir un peu d’eau dans leurs foyers.

Néanmoins, au-delà de cet aspect désolant et stressant à la fois pour les citoyens de cette région charnière, il y a lieu de relever ces comportements négatifs de la part de certains individus qui ne se gênent pas, le plus normalement du monde, à gaspiller cette ressource vitale en utilisant l’eau potable à des usages indus, et auxquels elle n’est nullement destinée.

Il s’agit des lavages et autres aspersions des trottoirs et de la chaussée procédés par des personnes (généralement des commerçants, des restaurateurs et des cafetiers) qui, en branchant des tuyaux aux robinets, gaspillent quotidiennement de grandes quantités d’eau, potable en plus, pour le nettoyage des trottoirs attenants à leur locaux, des rideaux métalliques, des murs, de la chaussée, etc.

Ces personnes ne savent pas ou font mine de ne pas savoir que toute cette eau qu’ils jettent à tout-va n’est pas faite à ces usages, car l’eau manque déjà terriblement sur les réseaux de l’AEP et elle devrait être utilisée, par conséquent, avec beaucoup de rationalité et à des usages strictes. D’autres comportements pour le moins condamnables sont, journellement, constatés malheureusement, comme le lavage des voitures avec l’eau potable des réseaux d’AEP et l’irrigation des jardins. Le piquage illicite vient comme un coup de massue boucler la boucle et provoquer des pertes incommensurables de l’eau potable.

Cela sans oublier les innombrables fuites d’eau constatées sur les réseaux d’alimentation lesquelles restent un bon bout de temps pour être colmatées. C’est dire que le gaspillage de l’eau potable a malheureusement de « beaux jours » devant lui tant que ces comportements inciviques persistent et ce, à l’aune d’une pénurie qui dure depuis des lustres dans cette région de la wilaya de Bouira, pour ne citer que celle-ci.

