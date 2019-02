Grande affluence à la foire commerciale

La nouvelle ville de M’Chedallah accueille, depuis jeudi dernier, une importante foire commerciale. Cette manifestation, qui se tient deux fois par an depuis plusieurs années, va durer jusqu’au 9 mars prochain. À chaque fois, l’événement attire des centaines de familles qui viennent des quatre coins de la daïra, et même des autres régions, pour faire divers achats et surtout profiter des remises sur les prix de divers produits.

Le week-end dernier, une forte affluence de familles a été enregistrée. Des familles souvent accompagnées de leurs enfants qui profitent de cette manifestation pour sortir et changer d’air. Cette année, l’activité est chapeautée par une entreprise spécialisée des foires commerciales et expositions.

Au total, pas moins de 200 commerçants venus des 48 wilayas y participent à l’événement. La majorité des stands sont abrités par un chapiteau géant avec une nette prédominance de l’habillement, bonneterie et articles ménagers, suivi par les bijoux en argent, confiseries. Le chapiteau qui occupe une importante surface n’arrive pas à contenir tous les exposants au point de déborder à l’extérieur, notamment pour les stands qui nécessitent beaucoup d’espace tel que les manèges pour enfants et les meubles domestiques.

C’est une aubaine pour les familles qui affluent de toutes parts même hors région, d’autant plus que les prix sont compétitifs, abordables et à la portée de toutes les bourses et les catégories sociales, vu que la plupart des participants s’attellent à la solde de leur marchandise.

Au fait, cette foire se reconvertie carrément en braderie durant les dernier jours, ce qui permet aux centaines de familles d’y trouver un peu de tout. Ce qui attire ces familles c’est qu’en plus d’une grande variété de marchandises, un ordre et organisation parfaite et aussi la disponibilité d’un espace réservé aux enfants à travers le manège lui aussi géant, où ils peuvent jouer pour permettre aux parents de faire tranquillement le tour des stands et faire leurs emplettes à tête reposée.

L’endroit où est dressé ce chapiteau géant est bordé d’une large ruelle, où les automobilistes peuvent se garer en plus de la proximité d’un arrêt de bus qui voient arriver des centaines de clients à longueurs de journées durant tout le temps que dure cette foire qui crée une animation particulière au niveau de la nouvelle ville.

Oulaid Soualah