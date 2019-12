«Prévention et sécurité», c’est le thème de la journée de sensibilisation et de prévention qui s’est déroulée lundi dernier au niveau de l’OPOW Rabah Bitat de Bouira. Organisée conjointement par l’OPOW et l’ODEJ de Bouira, en collaboration avec la direction de la protection civile et l’association «Le secourisme volontaire » de la wilaya de Bouira, la journée a regroupé l’ensemble des agents d’entretien, de prévention et de sécurité, ainsi que les cadres et fonctionnaires des structures de la jeunesse et des sports rattachées aux deux offices.

Des explications pointues ont été données par les différents intervenants, à savoir, la méthode à adopter pour l’utilisation d’un extincteur d’incendie au cas de déclaration d’un incendie dans l’une des structures fortement fréquentées par les jeunes, etc. De son côté, le représentant de la Protection civile a méthodiquement et pratiquement fourni des explications détaillées sur le secourisme : comment identifier les différents malaises et la réaction à entreprendre avant l’arrivée des secours. Dans son allocution, le directeur de l’OPOW Rabah Bitat, M. Hocine Hemmal a insisté sur l’importance de cette journée de sensibilisation et des thèmes abordés.

Il insistera également dans sons intervention sur l’utilisation d’un extincteur et son utilisation au cas d’un incendie dans l’une des structures de jeunesse et des sports qui regroupe des dizaines de jeunes et ce, afin d’éviter la perte de vie humaine ou toute autre catastrophe. L’autre volet qu’il a aussi abordé a trait aux premiers soins et gestes de secourisme à prodiguer au cas d’un malaise, cardiaque ou autre, auprès d’un jeune, d’un fonctionnaire ou tout autre personne, tout en songeant à alerter les secours, des gestes qui, dira-t-il, peuvent sauver des vies.

M’hena A.