Kerfala, en attendant Godot…

Situé à près de 10 km au Sud du chef-lieu de la commune de Kadiria (Nord-ouest de la wilaya de Bouira), le village Kerfala continue de souffrir d’une multitude de manques. Des insuffisances qui pénalisent ses habitants et aggravent l’isolement de cette localité. En effet et malgré les nombreuses requêtes adressées aux responsables locaux pour prendre en charge leurs doléances qu’ils jugent légitimes, les villageois ont assuré que rien n’a été fait pour améliorer leur cadre de vie dégradé.

Ils ont également affirmé que leur localité manque presque de toutes les commodités nécessaires à une vie décente. Le problème de la défaillance du réseau d’éclairage public est la première revendication soulevée par les villageois, qui ont précisé qu’au niveau de toutes les ruelles et entrées du village, seulement trois lampadaires sont fonctionnels. A cet effet, ils ont réclamé la réhabilitation de l’ensemble du réseau d’éclairage public, particulièrement les lampadaires situés à proximité de l’école primaire, de la placette, la mosquée et les entrées du village.

D’autre part, les habitants de Kerfala ont soulevé le problème de la dégradation du réseau routier, notamment des chemins menant vers le chef-lieu de la commune de Kadiria et aux villages voisins d’Ouled Asem, Saghadour et Mzaourou. Ils ont, outre cela, insisté sur le renforcement des moyens de transport, dont le transport scolaire : «Nous aspirons tous à un cadre de vie agréable, avec le minium de projets et d’infrastructures nécessaires à une vie décente. Nous attendons, par exemple, la réhabilitation du réseau d’éclairage ainsi que le revêtement des routes desservant notre village.

De même, nous souhaitons la réalisation d’un réseau d’assainissement et de drainage des eaux de pluie, afin de mettre un terme aux problèmes d’inondation et de multiplication des fosses septiques et des égouts à ciel ouvert», a expliqué un jeune villageois, membre d’une association locale. D’après notre interlocuteur, plusieurs demandes ont déjà été adressées au maire et au chef de daïra pour résoudre les problèmes posés, en vain. «Nous n’avons reçu que des promesses sans lendemain !», a-t-il assuré.

Oussama Khitouche