La doyenne d’Ath Yevrahim s’éteint à l’âge de 104 ans

La doyenne de la tribu d’Imchedallen s’est éteinte, lundi dernier, à l’âge de 104 ans. Il s’agit de Melkhir Allouche, née le 24 juin 1916, à Ath Yevrahim, laissant derrière elle 20 enfants, petits-enfants et arrières-petits-fils. Mariée très jeune à un natif du même village, elle a élevée seule ses trois enfants, après le décès de son mari dans les années 1940. En plus des quelques lopins de terre qu’elle cultivait, la défunte a pratiqué le tissage et la poterie pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Son gendre, un ancien maquisard, l’a fait contribuer à la guerre de libération, en transformant sa maison, au quartier Ighil Ouyazid, en refuge pour les combattants de l’ALN. Ce qui lui a valu d’être torturée à maintes reprises. Ses petits-enfants ont, par ailleurs, affirmé qu’elle avait gardé intactes tous ses facultés, et ce jusqu’à sa mort. Elle a été enterrée, avant-hier mardi, au cimetière du village, au lieu-dit Amdoun.

Oulaid Soualah