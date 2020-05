La DSA intervient

Deux mille tonnes de pomme de terre seront distribués directement aux consommateurs. C’est l’annonce faite, vendredi dernier, par la Direction des services agricoles (DSA) de Bouira suite à la spéculation ayant touché le prix de ce tubercule ces derniers jours. Un premier quota de 2 000 tonnes sur les 5 000 tonnes stockées sera ainsi mis en vente à un prix oscillant entre 25 et 30 DA le kilo, dans les points de vente décidés, en collaboration avec la Direction du commerce. Ces points de vente se situent à la cité Évolutive et aux 140 logements pour la ville de Bouira, mais aussi à Lakhdaria, Aïn Bessem, Sour El Ghozlane et M’Chedallah. Les services de la Direction agricole ont également affirmé que la vente se fera du producteur au consommateur et que le processus se poursuivra jusqu’à la stabilité du prix de la pomme de terre sur le marché. Un marché qui a connu une flambée des prix sans précédent, avec, notamment, des pics atteignant 100 à 120 DA le kilogramme de pomme de terre.

H. B.