La modernisation du réseau s’impose

Certains ouvrages électriques, à l’image des pylônes électriques implantés un peu partout à travers la wilaya de Bouira, ont été installés depuis plusieurs décennies.

Il y a ceux qui datent des années 70, époque qui a vu la mise en place des premières installations et réseaux électriques. Ce type d’ouvrages constitue désormais un danger sur la vie des populations, cat ils se trouvent dans un état dégradé et surtout fragilisés. Le manque d’entretien et parfois le non remplacement de ces ouvrages par de nouveaux en sont les principales causes.

C’est le cas des pylônes en bois et en béton, datant pour certains de plusieurs décennies. Cette situation est valable pour beaucoup de communes de la wilaya où certains les pylônes en bois sont fragilisés, car exposés aux éléments climatiques très rudes surtout dans les régions de montagne. Idem pour les files électriques.

En effet, il arrive de voir des files passer juste au dessus des balcons et frôlant les habitations, mais aussi des pylônes dangereusement inclinés. À Aghbalou, pour ne citer que cette commune de montagne de l’Est de la wilaya, les services de l’APC ont, à maintes reprises, alerté les services de la SDC sur les dangers que constituent certains pylônes dont l’état est très fragile, mais rien n’a été entrepris pour éloigner le danger.

Dans la même commune, il aura fallu que des habitants confortent un pylône dangereusement incliné et menaçant d’effondrement, et attendre plusieurs semaines pour voir enfin les services de la SDC intervenir pour éloigner le danger. Actuellement, il existe encore de nombreux pylônes en bois datant des années 70 à travers les villages de la commune d’Aghbalou.

Le danger de chutes des poteaux et le risque d’électrocution est donc permanent. C’est une sorte d’épée de Damoclès qui est suspendu sur la vie des habitants. Pis encore, à la moindre intempérie, le détachement des files engendre des courts-circuits, ce qui provoque des incidents et des coupures intempestives du courant électrique.

L’état de ces poteaux vient s’ajouter à un réseau fragilisé par les aléas du climat, surtout si l’on sait que beaucoup de lignes ne sont pas faites en torsadés. Ceci dit, un effort a été consenti par les services de la SDC ces dernières années en replaçant les anciennes lignes par de nouvelles en torsadés. «Certains pylônes électriques présentent un danger sur la vie des habitants et personne n’est à l’abri du danger.

Nous exigeons la réhabilitation et l’entretien de ces poteaux qui menacent la vie des piétons. Les services de la SDC doivent aussi remplacer certains pylônes en bois. Et on ne doit surtout pas attendre jusqu’à ce que l’irréparable arrive pour agir», déplore un citoyen de Bouira. Il convient de signaler que des explosions des transformateurs sont survenues durant l’hiver passé dans la ville de Bouira, ce qui a nécessité l’intervention de la SDC et de l’APC.

Pis encore, certains pylônes électriques sont désormais inutiles car ils ne sont pas opérationnels et sont hors service. Ils demandent à être carrément enlevés. Dans certains cas, des pylônes présentent des détériorations et demandent à être remplacés. Donc, la vétusté de ces pylônes pose problème et constitue un risque d’effondrement à tout moment.

Au centre-ville de Bouira, pratiquement toutes les lignes électriques sont aériennes et des pylônes électriques trônent toujours en milieu de trottoirs et le long des principaux boulevards. Pourtant en ville, les réseaux électriques souterrains peuvent constituer une solution de rechange à ces installations apparentes parfois encombrantes. Dans certaines villes comme Alger, l’on s’achemine petit à petit à remplacer les installations aériennes par celles souterraines.

L’expérience mériterait d’être élargie à toutes les villes, mais en attendant, les responsables concernés doivent renforcer les opérations d’inspection des réseaux et installations et entretenir davantage celles-ci et veiller à sécuriser les installations pour parer à tout incident.

T. F.