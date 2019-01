La nature régénérée

à la troisième journée du retour du beau temps et du soleil, le processus des fontes de neige qui a abondamment recouvert toute la région de M’Chedallah, jusqu’à 600 mètres d’altitude, s’est enclenché, donnant lieu à une nature reluisante de propreté et d’une beauté époustouflante.

Dans toute la région du Sahel, tous les cours d’eau se sont réveillés, dont les crues ont balayé les lits d’oueds qui se sont débarrassés de toutes les impuretés et les hideux amoncellements de toutes sortes d’ordures, tant ménagères qu’industrielles. C’est le cas des oueds Aghbalou, Iwakuren, Laaval, et celui du Sahel qui ont vu leur débit augmenter sensiblement.

Il convient de signaler dans cette région, qu’aucun cours d’eau n’échappe au phénomène de la pollution. Chaque jour, des chargements entiers de gravats et d’ordures sont déversés dans les lits des principaux cours d’eau traversant la région, ce qui impacte tout un écosystème, et plus particulièrement les nappes phréatiques, sources d’irrigation de toute la plaine du Sahel et alimentant en eau des milliers de foyers de Chorfa, Aghbalou, Raffour et M’Chedallah. Cette pollution se manifeste aussi par d’importants rejets de margines, qui coulent le long de ces rivières.

Avec cette fonte des neiges, les eaux ont charrié sur leur passage toute la pollution et partout où se pose le regard, règne une spectaculaire propreté que seule Dame nature est capable de produire. Ces providentielles chutes de neige sont arrivées au moment où la nature revêt son manteau d’apparat avec, une verdure étincelante du tissu végétal et des champs abondamment fournis en herbe verte, qui enregistrent une poussée spectaculaire cette année grâce à la clémence du ciel.

Reste à espérer que les pouvoirs publics profiteront de ce grand «lessivage» de l’environnement pour revoir tout le système de collecte d’ordures ménagères, en dotant les communes de suffisamment de moyens humains et matériels et en promulguant des lois beaucoup plus répressives contre les pollueurs. Il faut par ailleurs, souligner que cette neige est d’un apport considérable en termes de ressources en eau.

O Soualah.