La pochette fait défaut !

Depuis le 1er mars dernier, les bureaux de poste à travers la wilaya de Bouira sont chargés d’une nouvelle mission bien spécifique, pour permettre aux automobilistes d’acquérir la vignette automobile. Les vignettes sont largement disponibles et il n’y a pas de bousculade, aux guichets dédiés à cet effet. Toutefois, pour les automobilistes qui se sont présentés au cours de la semaine dernière, si les vignettes ne manquaient pas, il n’en n’était pas de même pour les pochettes autocollantes, qui devraient être incluses dans l’achat. A Bechloul, l’actuel poste étant en rénovation, c’est dans des locaux exigus, au niveau des 100 Logements, que les transactions postales s’effectuent.

Le guichet dédié à la vente des vignettes se trouve à l’extérieur et c’est à travers une grille que les automobilistes remettent leur carte grise, en échange de la vignette. Toutefois, les pochettes autocollantes ne sont pas disponibles. «Nous en avons reçu une cinquantaine, lors de la réception des vignettes, et maintenant, il n’y en a plus ! Voyez auprès d’autres bureaux de poste ou des Recettes des impôts. Sinon, allez en acheter dans les librairies ou les bureaux tabac, qui en vendent», a affirmé le préposé au guichet de Bechloul.

Après s’être acquitté de la vignette et surtout devant le fait accompli, plusieurs automobilistes se sont mis à la recherche de la pochette autocollante, mais aucun bureau de poste n’en disposait. Même cas de figure à la poste voisine d’El-Esnam, où les vignettes étaient disponibles mais sans pochette. «Nous avons certes réceptionné les vignettes mais avec uniquement une dizaine de pochettes, qui ont été remises aux premiers acquéreurs», a indiqué un préposé à la poste d’El-Esnam.

Ainsi, de nombreux automobilistes, vu l’absence de moyen pour fixer leur vignette, ont décidé de la plastifier et de la scotcher sur leur pare-brise. «Il est inconcevable de s’acquitter d’une taxe et de perdre son temps à chercher un moyen pour la fixer sur le pare-brise, d’autant plus que lors des contrôles de la Gendarmerie ou de la police, il est obligatoire que la vignette soit collée sur le pare-brise, sous peine d’une amende», a déploré un automobiliste.

H. B.