La police fête l’enfance

Les services de la Sûreté de la wilaya de Bouira ont organisé plusieurs activités à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, coïncidant avec le 20 novembre de chaque année. Selon un communiqué du service de communication de la police, un programme riche et varié a été élaboré en collaboration avec les directions de l’action sociale et de l’éducation nationale. Ce même programme a été lancé mercredi dernier et se poursuivra au cours de cette semaine. Toujours selon la même source, le programme adopté à cette occasion est axé sur deux principaux chapitres.

Le premier est axé sur les menaces qu’Internet pèse essentiellement sur les enfants et les adolescents, le deuxième point a trait à la formation des enfants en matière de code de la sécurité routière prévoyant des règles de circulation spécifiques aux piétons. Des conférences, des projections vidéo et des animations sont prévues par la police, dont les éléments se déplaceront au niveau de plusieurs établissements scolaires et même au niveau du centre pour enfants déficients auditifs de Bouira, pour les sensibiliser sur les deux points retenus.

Des animations sont aussi prévues au niveau de la placette de la maison de la culture de Bouira, avec notamment des initiations pratiques au code de la route pour piétons. Selon le communiqué de la police, ce programme s’inscrit dans le cadre de la politique tracée par la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour le développement des droits civiques des enfants, mais aussi afin d’améliorer leur protection des différents dangers et des fléaux sociaux.

Toujours dans le cadre de ce programme, la Sûreté de la wilaya, a également prévue l’organisation d’un concours du meilleur dessin et de la meilleure expression écrite, au profit des élèves de plusieurs établissements scolaires du chef-lieu de la wilaya. Enfin et en collaboration avec plusieurs associations locales, des visites de courtoisie sont aussi prévues au niveau des pavillons d’enfants malades dans différents hôpitaux de la wilaya.

Oussama Khitouche