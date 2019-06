La récolte bat son plein

Ces jours-ci, le ton est donné à la récolte de la pomme de terre dans la plaine d’Oughazi, située à Bouaklane dans la commune de M’chedallah. En effet, des dizaines de paysans s’affairent, depuis quelques jours déjà, à récolter le tubercule qu’ils déposent dans des caisses pour être chargés dans des camions stationnés à cet effet. Environ une centaine d’hectares a été plantée de ce légume très prisé chez nous avec les bonnes prévisions des fellahs, qui tablent sur plus d’un quintal à l’hectare.

En tout cas, l’opération de collecte bat son plein dans cette vaste et fertile ferme d’Oughazi, laquelle donne les meilleurs légumes et fruits de la région, vu la qualité de son sol rouge ocre. L’un des meilleurs et des plus fertiles. L’ambiance est donc au beau fixe dans cette ferme avec des paysans volontaires qui bravent la chaleur accablante et le soleil de plomb qui brûle leur front, en sueur. Armés de bêches et de patience à toute épreuve, ils déterrent les tubercules pour les mettre dans des caisses, en attendant d’être chargées et acheminées vers les hangars de stockage.

Néanmoins, convient-il de noter, cette main d’œuvre est venue des autres wilayas, généralement de M’sila, car dans la région, les jeunes rechignent à travailler la terre, dénotant la crise d’ouvriers agricoles enregistrée dans la région, qui est condamnée à «importer» des paysans des autres localités souvent lointaines. Par ailleurs, dans l’autre moitié de la ferme agricole, qui va de la ville de Raffour jusqu’aux confins de l’oued Sahel, en aval, une vaste surface a été emblavée, où des épis de blé oscillent au gré d’un vent doux mais chaud.

Même si ce n’est pas encore l’entame de la campagne de moisson-battage, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne tarderait pas à être lancée, préludant d’une bonne récolte, d’après ce qui a été constaté dernièrement. Les épis sont pleins et les grains ont un bon volume. La bonne et inespérée pluviosité enregistrée cette année a été d’un grand apport pour ces céréales, qui ont connu une bonne croissance. Cette bonne partie de l’exploitation agricole, où le blé dur est semé sur une surface d’environ 200 hectares, constitue le grenier de la daïra de M’chedallah, où des milliers de quintaux de blé dur, d’une excellente qualité, y sont produits chaque année.

Y. S.