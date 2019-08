La remise en état des lieux enfin lancée

L’opération de remise en l’état des lieux du projet de rénovation des réseaux AEP de Raffour vient enfin d’être lancée par l’une des entreprises de réalisation sur la partie qui lui a été confiée. C’est après un retard de presque deux ans et la montée au créneau à plusieurs reprises des citoyens que l’on s’est enfin décidé à lancer cette opération qui est la dernière clause du cahier des charges obligatoirement exécutable et rémunérée de surcroît.

Une close rarement exécutée à travers tous les projets de la région. Un état de fait dénoncé à plusieurs reprises par les citoyens dans ces colonnes. Aussi l’opérateur privé a mobilisé depuis dimanche dernier tous ses moyens humains et matériels pour mener à terme dans les plus brefs délais cette opération et mettre fin au calvaire des citoyens qui ne cessent de protester contre les inondations et l’impraticabilité des rues après le passage de ce projet souterrain réalisé en plein milieu de la chaussée et laissé en l’état depuis deux ans, de longues rigoles que l’érosion s’est chargée d’élargir et d’approfondir.

Si la partie basse de la ville de Raffour est prise en charge sur ce volet par l’entreprise privée, ce n’est cependant pas le cas pour le côté supérieur, soit la moitié de la ville dont la rénovation des réseaux a été confiée a l’ADE qui ne semble pas pressée bien que l’opération ait été menée à terme depuis longtemps. Ce qui revient à dire que seulement la moitié du problème serait réglé dans quelques jours et le reste de la ville doit prendre son mal en patience. Rappelons que dans certaines communes, la non exécution de cette close obligatoire de remises en l’état des lieux après réalisations d’ouvrages souterrains s’est résultée par la formation d’insurmontables points noirs. L’exemple du boulevard central de Selloum dans la commune d’Aghbalou, un tronçon de la RN15 long de deux km, qui s’est transformé en authentique ravin est édifiant.

O. S.