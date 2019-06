La route de Maâmir dégradée

La route de Mâamir, un village situé à 3,5 km du chef-lieu de la commune d’Aïn Hdjar, à l’Ouest de la wilaya de Bouira, est dans un état lamentable. Son état, qui ne cesse de se dégrader, cause moult désagréments aux habitants de ce village. Selon un habitant de la région, ce chemin communal n’a pas été rénové depuis plus de 30 ans, malgré les demandes des villageois et les promesses des responsables locaux. «Nous ne pouvons plus rouler sur cette route à cause des nids-de-poule et de son état très dégradé.

Même les transporteurs refusent d’assurer les dessertes vers notre village. Nos élèves souffrent du manque de moyens de transport et parcourent de longues distances à pied», se plaint un jeune de la région. «Les responsables, qui sont aux commandes de notre APC, nous ont promis de mettre fin à notre calvaire, en aménageant la route, mais ils n’ont pas tenu leur promesse. Aujourd’hui, nous souffrons le martyre pour nous rendre à Aïn Hdjar ou à Bouira, mais aucun responsable ne veut nous entendre», se plaint notre interlocuteur.

Les nids de poule, les crevasses et la gadoue, à plusieurs endroits sur la chaussée, pénalisent les habitants et les usagers, qui empruntent cette route, en plus de l’étroitesse des virages menaçant leur sécurité. Ils se sont d’ailleurs souvent plaints sur la situation déplorable de cette route aux responsables locaux, qui font la sourde oreille.

Massinissa A.