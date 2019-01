La route Takerboust – Tiksiridène délabrée

La route reliant le chef-lieu de commune Takerboust à la RN15, à proximité de Tiksiridène via Vouaklane, accuse de nombreux points noirs qui nécessitent une urgente prise en charge pour empêcher sa dégradation mais aussi sa fermeture.

En effet, plusieurs dangereux affaissements sont constatés en plein milieu de la chaussée, notamment sur le tronçon d’environ 2 km entre Vouaklane et la RN15 sur un terrain fort incliné et comportant plusieurs virages en épingle à cheveux.

Sur la partie supérieure du même tronçon, les fortes crues drainées par les faussées non aménagées sont à l’origine d’érosions qui ont transformé ces faussées en profonds ravins et qui ont dangereusement creusé sous l’asphalte en grignotant à chaque nouvelle crue sur le goudron.

Du coté bas, c’est surtout un mouvement de terrain qui fragilise cette route, comme en témoignent les longues fissures en plein milieu de la chaussée qui s’élargissent au fil du temps. Signalons que cette voies d’accès est des plus stratégiques pour cette commune, sachant que l’extension du chef-lieu est orientée vers Vouaklane, un quartier distant de quelque 1 200 mètres avec plusieurs administrations et institutions étatiques construites en ces lieux, telles un lycée, un CEM, une maison de jeunes, une crèche, une bibliothèque communale, des locaux à usage professionnel, un siège de la Protection civile, une salle polyvalente et 50 logements sociaux, en plus de plusieurs dizaines de maisons privées.

Sur le tronçon entre Vouaklane et le chef-lieu de commune, c’est surtout le passage de plusieurs ouvrages souterrains d’utilité publique en travers de la route en plusieurs endroits qui n’ont jamais été remis en l’état qui est à l’origine de la détérioration de la route. Notons pour conclure que cette route a bénéficié d’une opération de revêtement en BB il y a moins de dix ans, mais elle semble être centenaire à cause de son délabrement.



Oulaid S.