La Sûreté urbaine se met au foot

La Sûreté urbaine de la daïra de Bechloul a clôturé jeudi dernier son programme d’activités élaboré pour marquer de son empreinte la célébration du 1er Novembre, une date phare de l’histoire de l’Algérie. Ainsi, le stade du centre sportif de proximité de cette localité a abrité à cette occasion la finale du tournoi de football ayant mis aux prises les deux clubs de la sûreté urbaine et de la brigade mobile de la police judiciaire devant un public nombreux où on remarque la présence de deux hauts responsables militaires d’El Hachimia, des chefs de la brigade de la gendarmerie nationale d’El-Adjiba, d’El-Esnam et de Bechloul, la famille révolutionnaire, les élus locaux et beaucoup d’autres anonymes.

À la fin de la rencontre qui s’est soldée par la victoire de l’équipe de la BMPJ aux tirs aux buts, la remise du trophée et des médailles à tous les participants au tournoi s’est déroulée au niveau du siège de la Police. Lors de son intervention à la clôture de ce tournoi, M. Achour, chef de Sûreté de daïra a déclaré : «Ce programme d’activités que nous avons concocté entre dans le cadre des objectifs de notre secteur qui va dans le sens de la sensibilisation et du rapprochement du citoyen de notre corps.» Notons enfin que la sûreté urbaine a donné le coup d’envoi de son programme d’activités par une conférence-débat sur la Révolution algérienne et le Mouvement national, suivie par la suite d’une sortie pédagogique au profit des enfants au musée du Moudjahid sis au chef-lieu de la wilaya de Bouira.

