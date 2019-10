Lancement en novembre

Dans le cadre de la commémoration des événements du 17 octobre 1961, Mustapha Limani a donné jeudi dernier le coup d’envoi des travaux du projet de réhabilitation de la voie d’évitement du Nord de la ville de Bouira. D’un montant de 186 millions de dinars, le projet en question va porter sur la modernisation de 6 km de route reliant la RN 5 à la RN 18, et aussi permettre le désenclavement des villages du Nord de la ville de Bouira.

Un délai de 15 mois a été fixé pour la réalisation de ce projet qui revêt une importante particulière. Toujours dans le cadre de cette commémoration, le chef de l’exécutif a assisté au début des travaux de raccordement en eau potable des villages d’Ath Laaziz et de Taghzout. S’exprimant en marge de cette commémoration, Mustapha Limani a évoqué les projets de développement dans la wilaya en annonçant le début des travaux de raccordement au gaz de ville et d’alimentation en courant électrique pour le mois de novembre prochain à travers toutes les localités de la wilaya où les études techniques des sites sont prêtes.

S’agissant des sites ne disposant pas d’études techniques, M. Limani a affirmé que les services de la wilaya vont s’atteler à préparer les études nécessaires et dégager certaines priorités en vue du lancement des projets relatifs au gaz de ville, à l’électrification, à l’aménagement urbain, à la réhabilitation des écoles et à la prise en charge des autres préoccupations citoyennes. Il faut signaler qu’un peu plus tôt dans la journée de jeudi dernier, le wali s’est rendu dans le carrée des martyrs de la ville de Bouira où une cérémonie solennelle en hommage aux martyrs de la révolution et des victimes des événements du 17 Octobre 1961 a été organisée.

D. M.