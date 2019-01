L’APC à l’écoute des jeunes

A l’instar de beaucoup d’agglomérations de la wilaya de Bouira, Kadiria connaît un taux de chômage très élevé chez les jeunes.

Dans cette commune, les opportunités de travail sont rares et ce qui accentue le problème est l’absence d’unités industrielles ou une quelconque zone d’activité pour garantir des emplois durables et absorber tant soit peu le chômage.

Paradoxalement, la commune de Kadiria, qui est un chef-lieu de daïra, est une des rares à travers la wilaya à ne pas disposer de ZAC et de tissus de PME-PMI.

Or dans la commune voisine d’Aomar, dépendant administrativement de Kadiria, plusieurs unités industrielles activent depuis plusieurs décennies, notamment dans le domaine des matériaux de construction et les opportunités de travail sont nettement meilleures.

Abordant ce problème de chômage chez les jeunes, le maire de Kadiria évoque des dizaines de demandes de travail au niveau des services de la municipalité. Selon lui, beaucoup de ces demandes concernent l’exploitation des espaces publics à travers la création de kiosques multiservices.

Mais le P/APC avoue que sa municipalité ne dispose pas d’assez de ressources financières pour réaliser ces kiosques. Ceci dit, il assure travailler sur un projet de création de kiosques à travers un montage financier, en associant bien évidement les jeunes.

Selon lui, ses services vont proposer aux pouvoirs publics d’accorder les financements nécessaires aux jeunes de la commune pour la réalisation de kiosques en contrepartie d’une exonération des frais de location jusqu’au remboursement du montant financier dudit kiosque. Cela se fera, selon le maire, suivant des contrats de location qui seront signés entre les jeunes et la municipalité.

Une fois le crédit remboursé, la municipalité aura à assurer la gestion de ces édicules en assurant leur location aux mêmes jeunes suivant un bail renouvelable chaque trois ans. Le maire de Kadiria explique que la première étape de ce projet va concerner le choix de terrains pour l’édification de ces kiosques.

Ainsi et selon lui, une commission technique mixte composée des services de l’APC et de daïra sera chargée de désigner les futurs sites devant accueillir ces kiosques. Le maire indique que le choix des sites va vraisemblablement porter sur la rue du marché de la ville, le jardin public de la ville et ses environnants et le quartier des 150 logements.

Une fois ces kiosques réalisés, un prix de location sera fixé et un appel à candidature sera aussi lancé pour l’attribution de ces boutiques. L’APC aura également à trancher sur la nature de l’activité commerciale à installer. Une fois mené à terme, ce projet pourrait créer de nombreux emplois au profit des jeunes de Kadiria.

Djamel M.