L’appel de détresse des agriculteurs

Les exploitants de la ferme agricole collective Mohammed Khairi de la commune de Oued El-Berdi, à une dizaine de kilomètres au Sud de Bouira, lancent un cri de détresse. En effet, ils viennent d’adresser une requête au ministre de l’Agriculture et au wali de Bouira dans laquelle, ils ont affirmé que les terrains agricoles de cette ferme sont menacés par la constitution de plusieurs décharges sauvages qu’ils n’arrivent pas à éradiquer. Activant essentiellement dans les filières des céréales et de la pomme de terre, ils ont assuré que cette ferme est pratiquement «cernée et entourée» par une dizaine de décharges sauvages, dont le volume ne cesse de grandir.

Selon les signataires de cette requête, ces décharges menacent désormais même les superficies agricoles exploitées et bloquent des routes et des chemins d’accès vers des terrains de l’intérieur de la ferme. Ces agriculteurs, qui assurent que ce phénomène dangereux date de plusieurs années, se sont désolés du manque de réaction des collectivités locales, qui ont pourtant été alertées à maintes reprises, notamment par le biais d’écrits et de requêtes. Ils ont aussi assuré qu’ils ne disposent plus des moyens nécessaires pour éradiquer ces décharges ou mettre un terme aux rejets anarchiques des déchets sur les terrains.

Ils ont ainsi réclamé l’intervention du ministre de l’Agriculture et du wali de Bouira pour lancer une opération de nettoyage au niveau des parcelles touchées et d’élaborer un plan spécial pour les protéger, sachant qu’elles sont à haute rentabilité agricole. «Malheureusement et en raison du manque de moyens humains et techniques, nous assistons désespérément à la prolifération des décharges sauvages sur les terrains de cette ferme agricole, qui produit des céréales et de la pomme de terre régulièrement.

Au début de ce phénomène, nous avons essayé d’empêcher les auteurs de cet acte criminel de déverser leurs déchets et poubelles sur les terrains d’agriculture mais sans grand succès, car ils sont souvent dotés de véhicules légers et rapides et ils agissent la nuit. Plusieurs pistes agricoles de la ferme sont ainsi bloquées par des décharges sauvages ! Nous réclamons pour cela, l’intervention rapide du ministre de l’Agriculture et du wali de Bouira pour prendre les mesures nécessaires, afin de protéger cette ferme et la maintenir, en état de productivité», lit-on dans cette requête, dont une copie est en notre possession.

Oussama Khitouche