Le calvaire des assurés sociaux continue

Dans une requête adressée au directeur de la CNAS de Bouira, dont nous détenons une copie, les assurés sociaux de la daïra de Bechloul exigent l’amélioration des prestations de service et de l’accueil, au niveau de l’antenne locale. Les requérants, plus d’une trentaine à avoir signé une pétition jointe à la requête, évoquent des conditions de prise en charge difficiles marquées, notamment, par l’insuffisance et la détérioration des prestations de service.

Ainsi, selon ces assurés, le calendrier de deux journées par semaine consacré aux contrôles médicaux reste très insuffisant. «Les deux jours, soit dimanche et mercredi, consacrés aux visites de contrôle médical ne suffisent pas, car il y a un important afflux d’assurés des 05 communes de la daïra qui sollicitent ce service», soulignent les rédacteurs de la requête.

Et d’ajouter : «Pour prétendre passer la visite du contrôle médical, il faut se présenter la veille du rendez-vous pour s’inscrire sur la liste et puis passer toute la nuit et la journée debout à attendre son tour.» Toujours selon ces assurés, les jours de visite, la liste des inscrits s’allonge pour atteindre parfois 50 noms. En ce qui concerne les conditions d’accueil, il est mentionné dans le document que «l’antenne ne dispose pas de chaises adéquates et au nombre suffisant pour garantir aux assurés, notamment ceux à la santé fragile, des conditions confortables».

Et de poursuivre : «Parmi les personnes qui sollicitent ce service, il y a ceux qui viennent de subir des interventions chirurgicales et ceux à l’état de santé fragile. Toutes sont obligées de patienter durant de longs moments debout, ce qui les fait souffrir. Puis, parfois, ils repartent bredouilles sans avoir effectué la visite médicale, car le médecin a terminé ses heures de travail», précise-t-on. Devant cette situation que les assurés n’ont pas hésité à qualifier de «catastrophique» et «d’inhumaine», les assurés s’interrogent comment est-il possible d’évoluer dans de telles conditions, en 2019.

Enfin, les requérants, qui disent ne plus accepter que la situation perdure, exigent que «le calendrier du travail de ce service soit revu», en suggérant «son ouverture tous les jours de la semaine» de façon à satisfaire la demande des assurés. Aussi, il est souhaité de garantir de meilleures conditions d’accueil avec la mise en place de chaises confortables et au nombre suffisant.

Djamel M.