Le CET et la zone d’activités sans électricité

Réalisée et livrée depuis le mois de mai 2018, la ligne électrique de distribution, qui devrait alimenter le centre d’enfouissement technique (CET) et la zone d’activités (ZAC) de la commune d’Ahnif, n’est toujours pas mise en service. Ce retard pénalisant d’une année, apprend-on, est dû au non payement du devis par la direction de l’environnement aux services de la SDC de Bouira.

Le CET qui a été mis en service au même titre que la ZAC regroupant actuellement six entreprises depuis 2016, continue à fonctionner au gasoil à base de groupes électrogènes individuels. Ce qui équivaut à dire que la totalité de ces activités tournent au ralenti, soit à moitié de leurs capacités de production. Concernant le centre d’enfouissement technique (CET), il est à signaler qu’il reçoit les déchets ménagères de pas moins de six communes, quatre de la daïra de M’Chedallah et deux autres de celle de Bechloul.

Ce qui laisse à imaginer l’énorme volume d’ordures reçus quotidiennement au niveau du CET qui est doté aussi d’un centre de tri, dont les machines sont montées depuis l’année passée mais non encore mises en service à cause du manque d’électricité. Pour les entreprises implantées au niveau de la zone d’activités (ZAC) mitoyenne du CET, il y a une unité de recyclage du fer exploitée par des Chinois, une autre de production d’agrégats (graviers toutes dimensions), une centrale à béton et une station d’enrobage (bitume). Ces unités économiques assurent un total de 140 postes d’emploi permanents au profit de l’économie locale.

C’est désolant de voir toutes ces activités bloquées et marchant au ralenti à cause d’une simple procédure administrative. Il est utile de noter, enfin, que le CET et cette zone d’activités (ZAC) sont implantés à 4 km au sud du chef-lieu de la commune d’Ahnif en bordure du CW11. Devant cette situation pour le moins pénalisante et préjudiciable pour l’économie locale, les autorités de wilaya se doivent de réagir pour débloquer les choses, afin d’assurer la pérennité des emplois et booster l’activité économique dans cette région déshéritée de la wilaya.

Oulaid Soualah