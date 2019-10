Le chantier lancé !

Le chemin vicinal N°12 (CV12) qui fait la jonction entre la RN5 et le CW42 A dans la commune voisine de Boudjellil, dans la wilaya de Béjaïa, a reçu, ces derniers jours, une nouvelle couche du béton bitumineux. En effet, ce tronçon, d’environ 3 kms seulement, a fait couler beaucoup d’eau sous les ponts, depuis sa réhabilitation bâclée intervenue en 2016 avec un tri-couche qui n’a pas tenu plus de trois (03) mois. Et depuis, ce chemin est devenu un véritable cauchemar pour les automobilistes qui conduisaient avec difficulté et écœurement tant la couche bitumeuse était dégradée et trouée de partout.

À la tombée de la pluie, les choses se corsent davantage avec de la boue qui tapisse ce chemin et des flaques d’eau qui rendent la chaussée glissante et dangereuse. Ainsi donc, après une attente et un calvaire qui aura duré trois longues années, les usagers de ce chemin vont pouvoir emprunter ce tronçon dans les meilleures conditions étant donné que cette fois-ci les travaux de réhabilitation de ce chemin ont été bien faits avec une bonne et épaisse couche de bitume. Actuellement, la circulation est coupée au niveau de l’embranchement de Tihemamine où les automobilistes empruntent le chemin secondaire communiquant entre le CV12 et Ath Vouali en attendant que les travaux du CV12 soient achevés.

Tout compte fait, les travaux se concentrent à présent sur ce ponceau près de Tihemamine où l’on s’attelle à refaire cet ouvrage d’art afin de l’élargir et permettre un meilleur drainage des torrents pluviaux. Ce ponceau a suscité beaucoup de mécontentements parmi les usagers surtout les routiers qui avaient du mal à l’emprunter tellement il était exiguë. Cet ouvrage de chaussée ne laisse passer qu’un seul véhicule ce qui crée à chaque fois, des embouteillages au niveau de ce chemin. « Finalement, le CV12 est pris en charge par les autorités et ce, après une longue attente et un grand calvaire enduré par les usagers. La réhabilitation de ce tronçon avec une bonne couche de tapis bitumineux donne entière satisfaction. J’espère dans quelques jours il sera ouvert à la circulation avec la livraison des travaux au niveau du ponceau de Tihemamine. » souhaite un habituel usager de ce chemin.

Y. S.