Le chef-lieu en état de dégradation

La ville d’El-Esnam, dont l’emplacement géographique est l’un des meilleurs au niveau de la wilaya de Bouira, est gagnée par l’anarchie et l’usure, notamment au niveau du boulevard central. Cette allée principale, qui est en fait un tronçon de la RN5, qui traverse la commune d’Est en Ouest, semble avoir subi un bombardement, en attestent ses accotements défoncés, boueux, truffés de flaques d’eau et pollués.

Pis encore, le vieux bâti qui la borde des deux côtés est fort usé et les façades des nouvelles constructions sont sales et décrépies. Pour couronner le tout, une anarchie totale est provoquée par le commerce de l’informel, donc les intervenants squattent les trottoirs, ainsi que par le stationnement discontinu de voitures, qui ne laisse qu’un mince ruban d’asphalte aux milliers d’usagers de la RN5.

Ces derniers éprouvent toutes les peines du monde à traverser cette courte distance sur laquelle se forment des bouchons quotidiens et de pénibles croisements. La cerise sur le gâteau est sans conteste l’espace situé à quelques dizaines de mètres de ce boulevard, mitoyen d’une cité résidentielle, qui fait office de marché des fruits et légumes.

Un espace semblable aux vieux souks de jadis, avec des baraques et étals montés à l’aide de tôles, bâches et rouleaux en plastique. Des bicoques sales et usées. L’absence d’ouvrages de drainage et d’évacuation des eaux, tels que les avaloirs, caniveaux et rigoles, est en partie à l’origine de ce décor.

Le maire de cette municipalité, Aïnouche Hammouche, dira qu’El-Esnam, bien qu’elle soit plus importante que le chef-lieu de daïra de Bechloul, dont elle dépend administrativement, tant sur le volet démographique avec ses 8 000 âmes que sur le plan superficie, n’a jusque-là jamais bénéficié d’une opération d’aménagement urbain, à l’instar de toutes les villes importantes de la wilaya de Bouira.

Cependant, l’édile communal fait savoir que le projet a été abordé et inscrit lors de la dernière réunion d’arbitrage au niveau de la wilaya. Mais pour le moment, rien n’a été encore tranché. Sur le plan infrastructures, tous types confondus, le maire dira que le vieux bâti, notamment colonial, frôle les 40 %.

L’édile communal s’engagera, néanmoins, à faire de ce projet d’aménagement urbain et de celui d’un stade son cheval de bataille. «Espérons que les autorités compétentes accorderont ce projet d’aménagement dans les meilleurs délais, pour mettre un terme au décor triste qu’offre l’une des plus riches communes de la wilaya de Bouira», souhaitent de leur côté des habitants. Notons pour conclure qu’El-Esnam est l’une des plus anciennes villes de la wilaya de Bouira. A vocation agricole, elle a été érigée par les colons.

Oulaid Soualah