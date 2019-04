Le mouvement associatif, contre vents et marées

Loin des cérémonies officielles, les handicapés de la commune d’Aghbalou se sont réunis, dernièrement, à l’occasion de la Journée nationale des handicapés, au CEM Bouaraba Hammouche de Takerboust, à l’invitation de l’Association des handicapés locale. Créée en novembre 2012, la dite association active dans un cadre discret, loin des projecteurs et en toute humilité.

Son président, M. Bouaraba Mohamed, dira : «Nous tentons de les aider tant bien que mal, en l’absence du soutien et de l’aide de l’Etat». C’est dans la cour de l’établissement que les membres de l’association ont accueilli leurs invités venus de Takerboust, Ivahlal, Ath Hamdoun, Selloum et Choukrane. Les représentants de plusieurs autres associations étaient également présents, telle celles de Raffour et d’Ath Hamad. Etaient aussi présents des invités d’honneur, tels le P/APC d’Aghbalou, des notables de la commune et une représentante de la Direction de l’Action Sociale.

Des fauteuils roulants pour enfants et adultes, des béquilles, des déambulateurs, des sièges de toilettes, des appareils auditifs et des couvertures ont été distribués aux handicapés. Et tout le monde a pu se régaler de gâteaux et de boissons servis à volonté. Une jeune fille handicapée moteur ravira l’assistance de sa voix mélodieuse, interprétant des chants, accompagnée par des musiciens.

La cérémonie fut ponctuée par la remise de diplômes d’honneur à plusieurs présents, en récompense à leur participation active dans la prise en charge de cette frange de la société. M. Bouaraba Mohamed prendra la parole et expliquera : «Ce n’est qu’au début de l’année 2013 que nous avons entamé nos activités. Au tout début, l’APC d’Aghbalou nous a accordé 128 000 dinars, mais depuis, aucun autre sou ne nous a été versé dans le cadre des subventions de l’Etat. Tout ce qui est fait, c’est grâce aux bienfaiteurs et citoyens de bonne volonté de Takerboust et d’Aghbalou.

Nous avons également pu distribuer des fauteuils électriques et des tricycles au profit des handicapés, grâce à la Fondation de Zinedine Zidane que nous remercions particulièrement en cette journée».

Aucune subvention depuis 2013

M. Bouaraba ajoutera : «Nous avons fait des demandes de subventions, mais rien ne nous a été accordé. Pour anecdote, l’année dernière, M. Boutata, l’actuel P/APW, était venu assister à notre cérémonie. Visiblement satisfait du travail effectué, il a demandé à ce que nous lui remettions la photocopie de l’agrément de l’association, une demande ainsi qu’un chèque barré. Chose qui a été faite et il a pris possession de ces documents.

J’ai personnellement suivi l’évolution du dossier et après avoir soigneusement vérifié que le dossier complet était en sa possession nous avons attendu. Hélas, toutes les associations ont été destinataires de subventions sauf la nôtre. Pour quelle raison, je l’ignore. Ce sont nos 180 adhérents qui sont ainsi mis en marge par négligence ou de manière délibérée je ne saurais vous le dire», déplore le président de l’association.

Durant la cérémonie de samedi, en plus de couettes et autres appareillages distribués, des batteries pour fauteuils électriques ont également été offertes aux personnes ayant bénéficié de fauteuils électriques et dont les batteries sont usagées. «Nous essayons de satisfaire toutes les demandes mais ce n’est pas chose aisée vu que nous avons régulièrement de nouveaux adhérents et donc de nouvelles demandes.

Aujourd’hui, même les handicapés qui ne sont pas adhérents repartiront chez eux avec des couettes, l’essentiel est qu’ils ne repartent pas les mains vides après cette cérémonie qui leur est dédiée», expliquait M. Bouaraba. «Notre souhait est de réaliser une école ici à Takerboust, chef-lieu communal d’Aghbalou, pour que les trisomiques puissent bénéficier de cours. L’ancien maire nous avait promis une salle de classe pour qu’on puisse l’aménager. L’actuel P/APC nous a promis un siège pour le bureau de notre association et nous attendons toujours. Il faut savoir qu’actuellement, nous avons loué un garage qui nous sert de siège pour une période de trois mois jusqu’au mois de juin.

Depuis la création de l’association, nous avons reçu 1 000 promesses pour bénéficier d’un siège, mais nous travaillons toujours en «nomades». En l’absence de siège, nous ne pouvons pas nous réunir régulièrement afin de mettre sur pied nos nombreux projets qui nous tiennent à cœur», se désole encore le président. «Dans les villages Ivahlal et Selloum, nous avons répertorié un nombre important de personnes atteintes de déficiences mentales, à Ighil Ouchekrid, il doit y avoir 6 à 7 handicapés moteurs et mentaux, à Ath Hamdoun il a été recensé près d’une dizaine entre les deux handicaps mais aucun non voyant, alors que dans la localité d’Aâmouche nous avons également un adhérent handicapé moteur qui effectue régulièrement le déplacement au chef-lieu pour venir nous voir», détaille M. Bouaraba.

A noter que plusieurs associations activant pour aider les personnes aux besoins spécifiques. «Tadawsa», par exemple, essaie de collecter du matériel médical, notamment des poches pour les stomisés, des sondes et autres consommables médicaux. Cette fois là, la cérémonie s’est achevée sur un air de fête, avec des sourires sur les visages des trisomiques et des handicapés moteurs. Ces derniers ont ainsi, le temps de cette journée, oublié leur quotidien en échangeant avec des personnes attentives à leur détresse.

Hafidh Bessaoudi