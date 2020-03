Le projet d’aménagement de Tiliouine à l’arrêt

Le projet d’aménagement du village Tiliouine, à 8 km de la ville de Lakhdaria, lancé, il y a quelques mois et devant être réceptionné cet hiver, est à l’arrêt. Selon les habitants de ce village, cela fait plusieurs semaines que l’entreprise en charge des travaux n’a pas donné signe de vie, laissant derrière elle tout un chantier. Un chantier qui a atteint dans son ensemble, un important taux d’avancement. Des habitants ont expliqué que les travaux portant sur la réfection des divers réseaux comme l’assainissement ou encore l’installation des bordures et la pose de la couche de base ont d’ores et déjà été finalisés.

Il ne reste que la pose de l’enrobé. Mais cette ultime phase des travaux attend toujours d’être entamée et cela dure, selon eux, depuis des semaines. Un état de fait qui suscite des interrogations chez nombreux d’entre eux, qui n’ont pas eu d’explications tangibles sur le retard mis dans l’achèvement du projet. «Au niveau des grands boulevards, presque tous les travaux ont été finalisés et il reste juste le goudronnage des voies d’accès. On attend depuis des semaines le début des travaux, mais il n’en est toujours rien», a expliqué un habitant du quartier, car «les services de l’APC avaient fixé l’hiver comme date de finalisation des travaux».

Les villageois ont également tenu à préciser que dans certains endroits, il y a certes des oppositions qui entravent l’avancement des travaux, mais que ce n’est pas le cas dans beaucoup d’autres. Les arguments de l’entreprise réalisatrice ne tiennent donc pas la route, d’après eux, tout en sachant qu’ils l’ont beaucoup aidée à faire avancer les choses. Les villageois ont, enfin, demandé l’implication des services de l’APC de Lakhdaria pour la relance des travaux et la livraison dans les plus brefs délais du projet.

