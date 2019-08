Le stade matico inondé par les eaux usées

Une importante fuite des eaux usées est survenue au marché des fruits et légumes du centre-ville d’El-Hachimia, à 25 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

Ainsi, l’accès menant au marché est constamment inondé par les eaux usées qui s’échappent du réseau. Aussi le stade matico qui se trouve à proximité du marché est à son tour inondé par le liquide nauséabond. Selon des jeunes résidents du quartier qui fréquentent le stade, des odeurs nauséabondes empestent l’air et importunent les habitants et surtout les jeunes, nombreux à se rendre au niveau du stade dans les fins d’après-midi soit pour jouer ou assister à des parties de foot.

«Les lieux sont inondés par les eaux usées qui commencent depuis quelques jours à se déverser dans le stade. Cet état de fait importune au plus au point les jeunes qui fréquentent les lieux», témoigne un jeune. Et d’ajouter : «En plus des odeurs insupportables qui empestent les lieux, il y a un réel danger sur la santé publique qui plane sur tout le quartier, surtout en cette période des grandes chaleurs où insectes et rongeurs ont tendance à proliférer».

D’après le témoignage de certains habitants du quartier, cette fuite des eaux usées remonte à plusieurs mois et aucune opération n’a été entreprise pour y mettre un terme. Pourtant, indique-t-on, des appels répétés ont été lancés par les habitants du quartier il y a plusieurs mois, mais en vain. La réaction des responsables se fait toujours attendre malgré la gravité de la situation. Par ailleurs, et selon des habitants de la ville d’El-Hachimia, les services de l’office national de l’assainissement (ONA) sont intervenus plusieurs fois aux quatre coins de la ville où ils ont eu à traiter divers points noirs liés à l’assainissement, mais la fuite survenue près du marché n’a connu aucune intervention des services de l’ONA.

Devant le retard mis pour la prise en charge de ce point noir et surtout face aux dangers qui guettent les citoyens, notamment les enfants qui jouent aux alentours du stade, un nouvel appel a été lancé par les habitants pour une intervention rapide des services d’hygiène de l’APC et ceux de l’ONA pour la réparation de la fuite et éloigner ainsi tout danger.

