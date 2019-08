Le stade matico se dégrade à vue d’œil

Le stade matico de la ville de Bordj Okhris, au sud de la wilaya de Bouira, se dégrade chaque jour un peu plus. En effet, et selon des jeunes fréquentant ce stade, les équipements de cette structure sportive commencent depuis quelques temps déjà à présenter des signes d’usure.

Nos interlocuteurs citent à titre d’illustration les bois dont les poteaux et la barre transversale en métal sont fragilisés et montrent des signes d’usures. Idem pour les filets qui sont aussi dans un état dégradé. «Les poteaux et la barre transversale en métal sont fissurés, ce qui fragilise dangereusement les bois. Il faudrait à présent conforter ces équipements. Les filets demandent aussi à être remplacés», laissent entendre des jeunes de la ville de Bordj Okhriss.

Ces derniers soulignent qu’en plus de ces dégradations récentes des équipements du stade, il y a le problème de la pelouse synthétique. Une pelouse dont ils disent qu’elle n’a pas tenu quelques semaines après l’inauguration de la structure avant de connaître les premières dégradations. Pour rappel, les premières dégradations de la pelouse étaient survenues lors des intempéries de l’hiver dernier qui ont inondé la pelouse synthétique. Et au fil des jours, la situation s’est aggravée et l’usure a gagné plusieurs endroits du terrain.

À propos des dégradations survenues sur la pelouse, nos interlocuteurs indiquent qu’aussitôt apparues, celles-ci avaient été signalées aux services de l’APC. Ces derniers avaient, à l’époque, rassuré les jeunes quant à la prise en charge du problème. Selon les mêmes jeunes, l’APC avait évoqué deux options. Elle avait suggéré de confier à l’entreprise réalisatrice les réparations nécessaires. En seconde option, et en cas de refus de l’entreprise d’engager des travaux, l’APC évoquerait la possibilité de prélever la caution de retenue de garantie pour financer les réparations nécessaires. Or, plusieurs mois après que le problème a été signalé auprès des services de la commune, rien n’a été encore entrepris au grand dam des jeunes qui sont des centaines à fréquenter cette structure surtout depuis le début de la saison estivale car le stade constitue l’unique espace de distraction en ville.

Pour les jeunes de Bordj Okhriss, si rien n’est fait pour entretenir la structure, celle-ci risque d’être perdue à jamais. D’où leur énième appel quant à la prise en charge des dégradations qui touchent cette structure sportive.

D. M.