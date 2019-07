Le transport se fait rare

Les habitants du quartier périphérique Belmahdi, au nord de la ville de Bouira, continuent se souffrir du manque de transport.

Chaque jour, ils sont des dizaines d’habitants à attendre sur le bord de la route et guetter l’arrivée d’un bus pour se rendre en ville. L’attente peut parfois durer plus d’une heure et dès qu’un bus arrive, il est aussitôt pris d’assaut par les usagers, ce qui provoque une bousculade.

«Chaque jour, nous sommes confrontés au problème de transport, en en raison du manque de bus affectés à cette ligne. En plus de la longue attente au bord de la route, il faut à chaque fois jouer des coudes pour pouvoir monter dans le bus et se frayer un chemin parmi les dizaines d’usagers qui se bousculent», témoigne un habitant du quartier.

Et d’ajouter : «Le problème s’aggrave aux heures de pointe surtout pour les fonctionnaires travaillant en ville et qui doivent rejoindre à l’heure leur travail.» Il faut préciser que le quartier n’était pas desservi par les bus et que cela fait plus d’une année qu’une ligne de transport urbain a été mise en service sur les lieux.

Celle-ci a été mise en exploitation au lendemain de l’inauguration du nouveau pôle urbain et l’arrivée de centaines de nouvelles familles dans le quartier. Selon nos informations, actuellement, 4 bus assurent la desserte entre Belmahdi et le centre-ville de Bouira. Ceci dit, le nombre de bus reste vu l’importante population résidant dans ce quartier.

Alors qu’il ne comptait qu’une dizaine d’habitants, il a connu, ces dernières années, une extension urbaine fulgurante avec l’implantation d’un pôle urbain de 1 400 logements sociaux. Une grande partie de ces logements est occupés depuis plus d’une année. A côté du pôle, une nouvelle cité de près de 600 logements de type LPP a été édifiée. Actuellement, une cité AADL de 800 logements est en voie de finalisation.

C’est dire qu’une nouvelle ville a bien vu le jour dans cette partie du chef-lieu de wilaya. A cet effet, en toute logique, la mise en place de moyens d’accompagnement s’impose, surtout en matière de transport urbain. Mais actuellement, ces moyens quand ils existent demandent à être renforcés pour faciliter la vie à la population.

A signaler que ce problème de transport a été abordé, récemment, par un élu de l’APW de Bouira, lors de la dernière session ordinaire de l’Assemblée de wilaya. Cet élu a suggéré le renforcement des moyens de transport et l’ouverture d’une ligne pour les taxis afin qu’il y ait suffisamment de moyens de transport, ce qui facilitera le déplacement des habitants.

