L’emplacement des bacs à ordures cause des désagréments

Les endroits réservés aux bacs à ordures dans la ville de Bouira posent de sérieux problèmes aussi bien aux piétons qu’aux automobilistes. Posés à même les trottoirs, les bacs et autres bennes à ordures sont encombrants et gênants. Parfois, on voit des alignements de plusieurs bacs à ordures, le long des trottoirs, ce qui les bloque carrément. En plus de leur emplacement inadéquat, ces bacs renvoient une image hideuse de la ville, car ils sont remplis à ras-bord et laissent couler des liquides nauséabonds, qui résultent de la décomposition des déchets. En plus de laisser échapper des odeurs nauséabondes, ces déchets sont éparpillés un peu partout et se retrouvent souvent dans les bouches d’égout et les canaux d’évacuation des eaux de pluie qu’ils obstruent. Pis encore, certains bacs sont posés à même la chaussée et bloquent carrément la circulation. A la Cité évolutive, des habitants ont attiré l’attention des responsables de la commune sur les désagréments que causent ces bacs. A l’ancienne gare routière ou encore à la Cité ouest, le même problème se pose. Vu la situation, les habitants de la ville de Bouira interpellent les responsables locaux, afin de réviser le schéma directeur de collecte des ordures et sa réorganisation de telle sorte à améliorer leur cadre de vie. L’une des mesures préconisées consisterait à choisir des endroits appropriés pour ces bacs à ordures.

Djamel M.