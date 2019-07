Les boulangeries ferment à midi !?

La ville de M’chedallah est confrontée à la rareté du pain surtout à partir de midi, où ce produit de première nécessité fait défaut dans les boulangeries et les commerces de l’alimentation générale. Une virée, mardi dernier, dans cette grande agglomération a renseigné sur cet état de fait lequel se reproduit chaque jour, surtout depuis l’avènement de la saison estivale où la demande s’accroît sur cette denrée alimentaire essentielle.

Vers midi, le pain devient un produit de « luxe » à s’y méprendre, tellement il est absent sur les étals. Les casiers et les corbeilles qui étaient pleins de baguettes de pain dans la matinée affichent vides, ce qui contraint les ménages qui n’ont pas encore pu s’approvisionner en ce produit à faire le tour de la ville à la recherche du pain. Mais peine perdue, puisque celui-ci est introuvable surtout dans l’après-midi. Chez une boulangerie de la même ville, l’on produit le même quota chaque jour, ce qui fait que le pain devient introuvable à partir de midi dans cette boulangerie, excepté la viennoiserie.

« A midi, on ne produit plus de pain. Nous avons un quota de baguettes que nous produisons chaque jour, cela dépend de notre capacité. » explique le tenancier de la boulangerie. À leur tour, les ménages au niveau de cette ville se trouvent perplexes ne sachant plus quoi faire devant la rareté du pain sur les étals. « Il faudra se lever un peu tôt pour pouvoir acheter le pain, autrement on ne trouve rien. À partir de l’après-midi, il est oiseux de chercher ce produit de première nécessité car il est introuvable », se désole un père de famille habitant cette ville.

Sur un autre registre, faut-il encore relever cette pratique qui apparemment n’est pas prête à être « éradiquée » laquelle consiste en la vente du pain dans des corbeilles exposées à l’air libre, donc aux insectes volants et rampants, au gaz d’échappement, à la poussière et à la chaleur, sachant que cette denrée est sensible à la pollution du moment qu’elle est consommée telle qu’elle. Le transport de cette denrée laisse aussi à désirer puisque le pain est transporté dans des véhicules inappropriés.

