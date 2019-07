Les choses s’accélèrent

Une commission technique de wilaya est attendue en fin de cette semaine dans la commune de Kadiria en prévision du lancement des projets de raccordement de plusieurs villages au gaz naturel. C’est ce qu’a indiqué le maire de Kadiria M. Abdenour Khiter.

Selon ce dernier, la commission en question va prospecter des sites aux quatre coins de la commune sur lesquels devront être implantés les postes de détente et de livraison du gaz et procéder par la suite à des choix de terrains adéquats pour leurs installations.

À propos des projets du gaz retenus dans le cadre du programme de wilaya et financés par le fonds de solidarité des collectives locales, le P/APC a souligné que ses services avaient déjà établi les études techniques nécessaires qui ont été remises aux services de l’énergie de la wilaya et à la direction de distribution de Bouira.

Selon le même responsable, ces études dont certaines remontent à l’année 2016 concernent les villages de Beni Maaned, Karfala, Oulbane-bas, Ouled Laalem, Taktiout et Ouled Assem. Des villages dont le maire dira qu’ils représentent un 1/3 de la superficie globale de Kadiria. M. Khiter a aussi souligné que les populations de ces villages du sud de la commune ont longtemps souffert de l’absence du gaz de ville et d’autres de commodités vitales.

Ceci dit, explique M. Khiter, la commune n’a pas cessé ces dernières années de solliciter les services de l’énergie et les autorités de wilaya pour la prise en charge des préoccupations des villageois de la commune en matière de projets d’énergie. Un secteur qui reste, selon le P/APC, le moins loti dans la commune et celui qui enregistre le plus d’insuffisances et de retards.

Selon les statistiques communiquées par le maire, le taux d’alimentation à l’électricité dans sa commune peine à dépasser les 86%, alors que le taux de la wilaya avoisine les 95%. S’agissant du taux de raccordement au gaz, il est seulement de 46% à l’échelle de Kadiria contre un taux au niveau de la wilaya qui dépasse les 80%.

Et après plusieurs années de gel des projets de l’énergie, la situation a commencé à s’améliorer depuis le début de l’année en cours, puisque la wilaya a accordé quelques opérations dans ce secteur, dont sept portant sur l’alimentation au courant d’une centaine de foyers à Karfala, Beggas, Talaoughanim, Ouled Laalam, Slala-Haut Ziraoua et Ghdioua.

Pour ce qui est du raccordement au gaz, les services de la wilaya s’étaient engagés, au début de la même année, à satisfaire toutes les demandes exprimées par les populations des zones rurales de la commune de Kadiria ainsi que des populations de toute la wilaya.

À signaler que ces nouveaux projets de raccordements au gaz retenus à Kadiria seront financés dans le cadre d’un vaste programme accordé à la wilaya dans le cadre du fonds commun des collectivités locales.

