Les décisions du wali Limani

Le wali de Bouira Mustapha Limani a effectué mercredi dernier une visite dans le village Gourra dans la commune d’El Hachimia, au Sud du chef-lieu de wilaya pour s’enquérir du cadre de vie des villageois et tenter de résoudre un certain nombre de contraintes exposées par la population de la localité. Une population qui, faut-il le rappeler, a protesté la semaine dernière pour exiger la prise en charge de certaines préoccupations notamment celle liées au raccordement au réseau gaz de ville.

La visite a débuté par l’inspection de l’antenne administrative de la localité où le premier magistrat de la wilaya a pris connaissance des services qu’elle assure aux citoyens. Ainsi et selon les explications fournies au wali, l’antenne en question ne délivre qu’un seul document, à savoir l’extrait de naissance. Pour les autres documents administratifs, les villageois ont expliqué qu’ils sont obligés de se déplacer jusqu’au chef-lieu communal en parcourant de longues distances pour se faire délivrer les divers documents. Sur place, le wali a pris des mesures pour réhabiliter cette administration publique et la raccorder à la fibre optique.

Il a aussi décidé d’améliorer les prestations de service assurées aux villageois et leur éviter les longs déplacements jusqu’à El Hachimia pour les besoins de papiers. Pas loin de cette structure, le wali s’est rendu dans le dispensaire du village. Là encore, des insuffisances ont été relevées et portées à la connaissance du wali. Actuellement, ce centre garantit uniquement les premiers soins. Pour pallier à cette situation, des décisions ont été prises pour améliorer et renforcer les prestations médicales assurées au villageois. La visite s’est poursuivie avec l’inspection de l’école primaire du village.

Après s’être arrêté sur l’état des salles de cours et sanitaires, Mustapha Limani a annoncé l’inscription d’une opération de réhabilitation du primaire. Aussi des instructions ont été données au directeur de l’éducation afin de permettre la scolarisation des enfants du village âgés de cinq ans. Une décision saluée par les parents d’élèves. Au sujet du raccordement au gaz de ville, un problème qui a fait sortir les villageois dans la rue, le wali a annoncé devant les villageois le début des travaux de raccordement des foyers du village au réseau gaz de ville le 11 novembre prochain. Profitant de la présence du wali, les villageois de Gourra ont pu exposer d’autres préoccupations liées à l’électrification rurale et l’état de la route reliant le village à la région d’Ahl Reggab.

Au sujet de cette route dont l’état est déplorable, M. Limani a promis d’étudier la question et de voir la possibilité d’inscrire un projet de réhabilitation d’un tronçon de route de 3.5 km lequel est en proie à la dégradation en raison du fort trafic de poids lourds. À signaler que cet important trafic des camions de gros tonnage s’explique par la présence dans la région de nombreuses carrières d’agrégats. S’agissant de l’électrification rurale, le wali a indiqué que la commune a bénéficié de projets pour renforcer le réseau électrique. Par ailleurs, la visite a été une occasion pour la délégation officielle d’inspecter un site qui pourrait accueillir un centre d’enfouissement technique (CET). Sur les lieux, des explications ont été fournies au wali par le directeur de l’environnement et celui de l’entreprise Nadhif sur le projet envisagé qui pourrait à terme soulager certains centres notamment ceux d’El Hachimia, Guerrouma, Lakhdaria et Ahl El Ksar.

Djamel M.