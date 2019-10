Les écoliers se restaurent sous un préau

La restauration scolaire au niveau de l’école primaire sise au village d’Ath Maakaci, dans la commune d’El-Esnam, 10 km à l’Est de la wilaya de Bouira, laisse à désirer. En effet et en l’absence d’un réfectoire digne de ce nom, c’est un préau qui a été aménagé temporairement pour accueillir les écoliers à l’heure du déjeuner. Seulement, cette solution provisoire, un provisoire qui dure depuis plus d’une année, ne garantit pas de bonnes conditions de restauration des écoliers. Ce constat est celui dressé par le maire de cette commune lors du dernier conseil de wilaya consacré au secteur de l’éducation.

Le P/APC exposait à l’occasion de cette rencontre la situation des établissements scolaires au niveau de sa commune. Selon le maire, la structure qui sert de cantine scolaire au niveau de cette école est dans un état très dégradé et présente un danger sur des dizaines d’écoliers. Le même responsable a aussi évoqué l’absence totale de normes au niveau de cette structure en allant jusqu’à remettre en cause les conditions d’hygiène. «La structure accueillant le cantine scolaire se trouve dans un état dégradé. En plus de représenter un danger sur les écoliers, la même structure ne répond pas aux normes requises notamment en matière d’hygiène», a souligné l’édile communal.

Ce dernier a jugé cette situation inquiétante. Mais le pire dans cet état de fait est, selon lui, le retard mis pour la prise de mesures urgentes pour y remédier et éloigner tout danger. Pourtant, explique le maire, une commission d’inspection s’était rendue au niveau de l’école pour constater de visu l’état de la structure et les conditions de restauration des écoliers. Mais depuis, aucune décision n’a été prise. Etat de fait que le maire a qualifié de déplorable. Devant cela, il a souhaité l’intervention rapide des services de la wilaya pour la prise en charge du problème de restauration et la réalisation d’une cantine scolaire digne de ce nom.

Il convient de signaler que jusqu’à très récemment, cet établissement du primaire était le seul sur les 08 que compte la commune à ne pas disposer de cantine scolaire. Situation qui a contraint la commune à aménager un préau d’une façon sommaire pour permettre la restauration des écoliers, et ce en l’absence d’un terrain d’assiette pour accueillir une cantine scolaire. Pour rappel, la commune d’El-Esnam compte un lycée, deux collèges et huit écoles primaires.

D. M.