Les explications du P/APC

«Le projet des 50 logements LPA de la commune de Kadiria suit la procédure normale. Il ne connaît ni retard ni difficulté». C’est ce qu’a indiqué, récemment, le P/AP de Kadiria, Abdenour Khiter, dans une déclaration rendue publique. L’édile communal répondait à des rumeurs colportées ça et là, notamment sur les réseaux sociaux, et faisant état tantôt de difficultés que rencontre le projet tantôt de son arrêt. Ainsi, selon le P/APC, le projet des 50 logements LPA est actuellement à l’étape des procédures administratives et techniques et a bénéficié d’un suivi régulier de ses services et de ceux de la wilaya.

Revenant sur ces procédures, M. Khiter a fait savoir que le 23 avril dernier, les plans de masse du projet ont été présentés par l’OPGI et approuvés par la Commission technique spécialisée de la Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya. Toujours à propos des procédures en cours, le P/APC a tenu à préciser qu’en date du 13 mai dernier, ses services ont été destinataires d’une demande en rapport avec le permis de construire émanant des services de la SDC Bouira, en vue du déplacement d’une ligne de Moyenne tension (MT) survolant le site devant accueillir le projet des 50 logements LPA. A propos de cette demande, M. Khiter a expliqué que les services techniques de l’APC sont en train de l’étudier pour lui apporter une réponse dans les meilleurs délais.

S’agissant d’un prétendu retard dans le lancement des travaux, le même responsable a souligné que le projet a été accordé à la mi-2018 et que la liste des bénéficiaires a été établie, il y a seulement trois mois. Par ailleurs, le P/APC s’est engagé à fournir chaque fois que cela sera nécessaire des éléments nouveaux concernant le projet et ce, dira-t-il, dans le souci de tenir informée la population locale.

Djamel M.