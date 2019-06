Les forêts se régénèrent

Le spectre des incendies de forêts en séries durant la saison estivale qui fait la hantise de la population locale, commence à s’escompter dans le temps. En effet, grâce aux campagnes de sensibilisations, ajoutées aux renforcements des moyens de lutte anti-incendie, les feux de forêts qui ont tenu en haleine la région de M’chedallah durant toute la période de la décennie noire ont presque cessé depuis ces cinq dernières années.

Ceci dit, quelques incendies de faible envergure que les éléments de la protection civile épaulés par ceux de la circonscription des forêts arrivent à étouffer rapidement avant qu’ils ne fassent de grands dégâts comme par le passé, ont été enregistrés. Cet état de fait, ajouté à une pluviométrie suffisante le long de l’année, a contribué à une reprise des plus fulgurantes du tissu végétal et de la faune dont plusieurs espèces disparues depuis plus de 25 ans ont réapparu, au grand bonheur des amoureux de la nature.

Parmi ces espèces, l’on pourra par exemple citer l’hyène rayée, le renard roux, la belette, le ramier et même des vautours fauves qui planent allègrement sur les hauteurs de la chaîne montagneuse du Djurdjura. Ces dizaines d’espèces animales commencent à repeupler les légendaires forêts de M’chedallah. Le tissu végétal a, quant à lui, trouvé en les tapis de cendres des anciens incendies un terreau des plus fertiles et l’eau de pluie à profusion.

Ce qui offre un refuge idéal pour ces animaux sauvages qui y trouvent toutes les conditions nécessaires pour une reproduction intensive à tel point que certaines espèces comme les sangliers, les singes et les innombrables meutes de chiens semi-sauvages sont en passe de devenir un redoutable fléau qui porte atteinte notamment à l’agriculture, la sécurité des villageois et par ricochet, sur la santé publique et animale.

Cependant un effort supplémentaire doit être fourni par les nombreuses institutions étatiques directement concernées pour mettre un terme aux défrichements sauvages et effrénés qui ont repris de plus belle et qui se généralisent à toutes les forêts de la circonscription de M’chedallah s’étendant sur une superficie qui frôlent les 45.000 hectares, le PND non inclus. Les opérations « coup de poing » sporadiques menées conjointement par les services des forêts et ceux des services de sécurité n’arrivent pas à juguler ce fléau qui porte atteinte à l’environnement.

Notons que la majorité de ces forêts sont composées d’authentiques pépinières de pins d’Alep, de chêne vert qui sont des espèces dominantes, à côté de plus d’une centaine d’autres espèces de plants de moindre envergure qui sont pour la plupart à caractère médicinales. Notons enfin que toutes les villes et villages de la daïra de M’chedallah sont étroitement ceinturés par ces forêts vierges.

Oulaid Soualah