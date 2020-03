Les habitants interpellent le wali

Les villageois d’Ath Djaâdi, localité située à 15 km à l’Est du chef-lieu de wilaya, interpellent le wali sur les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien et surtout sur l’absence d’un interlocuteur pour écouter leurs préoccupations. En effet et selon des représentants des villageois, les maires d’El-Esnam et de Bouira ont été sollicités à propos de certaines préoccupations de la population. Seulement, ces deux responsables prétextaient à chaque fois que «le village d’Ath Djaâdi ne dépend pas de leurs communes respectives».

Donc, les villageois se retrouvaient ballottés entre les deux mairies et leurs préoccupations ne trouvaient ni une oreille attentive ni une prise en charge. «Nous avons rencontré les maires d’El-Esnam et de Bouira, mais tous les deux se renvoyaient la balle et prétextaient que notre village ne dépend d’aucune de ces communes. A vrai dire, nous ne savons plus à quel saint nous vouer pour résoudre nos problèmes. C’est pour cela que nous sollicitons le wali pour trancher la question, tout en souhaitant que nos préoccupations soient prises en charge rapidement», a confié un villageois. Dans ce sens, les habitants d’Ath Djaâdi ont évoqué l’absence d’un réseau d’assainissement, ce qui les oblige à recourir aux fosses sceptiques pour évacuer leurs eaux usées.

Un procédé qui n’est pas sans danger sur leur santé, d’autant plus que le risque des MTH est omniprésent. Les mêmes villageois ont également parlé de l’état dégradé de la route menant à leur localité. Une route qui, selon eux, se trouve toujours à l’état de piste. «La route menant à notre village est impraticable. En temps de pluie, elle se transforme en un véritable bourbier inextricable, rendant nos déplacements difficiles. Cette unique voie d’accès exige une opération d’aménagement pour faciliter le déplacement des villageois», a souligné un autre habitant du village.

Devant ces insuffisances et le flou qui entoure l’appartenance géographique de cette localité, les villageois souhaitent l’intervention du premier magistrat de la wilaya pour tirer au clair leur situation et résoudre les problèmes qui leur empoisonnent la vie, depuis de longues années.

D. M.