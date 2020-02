Les habitants interpellent !

Les habitants du quartier 153 logements inaugurés récemment évoquent des eaux stagnantes au dessous des blocs résidentiels qui risquent, selon eux, de fragiliser les bâtiments. Ils citent aussi des joints de séparation métalliques qui se détachent des immeubles pour se retrouver par terre. Les habitants disent redouter des accidents que la chute de tels objets pourrait provoquer. Ils signalent également des trous béants et des fouilles qui parsèment les quatre coins du quartier, lesquels risquent de provoquer des chutes. Toujours selon les mêmes habitants, à la périphérie du quartier, des carcasses d’habitations fragilisées mais toujours debout nuisent à l’image du quartier. Ces endroits sont aussi jonchés de détritus et autres emballages de boissons alcoolisées et sont transformés en lieux de débauche. Il est également relevé une absence de l’éclairage public à certains coins du quartier. Situation qui, selon les habitants, est propice aux «rassemblements» de délinquants. L’autre problème soulevé par les habitants du même quartier a trait au passage de poids lourds en plein milieu de la cité. Ce qui n’est pas sans dangers sur leurs progénitures.

Djamel M.