Les habitants réclament des ralentisseurs

Les habitants de la ferme Boucheraine revendiquent avec insistance l’installation de ralentisseurs sur la RN5 menant vers la ville d’El Esnam. En effet, ces derniers sont affectés une fois de plus après le dernier accident de mercredi dernier qui a causé la mort brutale d’un des leurs. «Mercredi dernier, en fin d’après midi, nous venions de discuter sur les véhicules qui passent en trombe sur ce tronçon de route et alors que nous nous apprêtions à rejoindre nos maison, notre ami Mohamed a été fauché par un chauffard… Nous avons répertorié plusieurs dizaines d’accidents mortels en cet endroit et nous ne pouvons plus assister passivement à ces morts qui peuvent être évités avec l’installation de ralentisseurs.

Nos enfants risquent leurs vies chaque jour en allant et en revenant de l’école nous avons demandés aux autorités d’agir rapidement mais si rien n’est fait, nous passerons à l’action en fermant ce tronçon», se morfond un père de famille ayant perdu son ami quinquagénaire. La ferme pilote Boucheraine se situe entre la ville d’El Esnam et le village agricole de Thamer sur un tronçon de la RN5 en ligne droite, ce qui pousse les automobilistes à appuyer sur le champignon. Malgré la présence de plaques de limitation de vitesse à 80km/h, les conducteurs respectent rarement le code de la route.

H. B.