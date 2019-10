Les randonneurs d’Iwakuren en action

Les jeunes randonneurs d’Iwakuren, dont le groupe est dénommé « Les amis de la nature », ont lancé le week-end dernier une opération d’envergure de reboisement des surfaces ravagées par les incendies de l’été passé sur les hauteurs du territoire de la tribu d’Iwakuren, dans la commune de Saharidj. Pour la réussite de cette importante opération, les randonneurs au nombre de 25 dont la moitié sont des femmes ont aménagé un bivouac de 150 tentes collectives deux jours auparavant au lieu-dit Timdouchine, en préparant en parallèle une maison mise à leur disposition par un villageois à proximité du bivouac où des femmes bénévoles du village préparent le repas destiné aux participants au reboisement.

Rappelons que les plants de l’espèce « cèdre de l’Atlas » ont été acquis auprès d’une pépinière située au village Kais dans la wilaya de Khenchella en terre chaouie durant la première semaine du mois de septembre. Plants et nourriture ont été achetés grâce à l’argent d’une quête effectuée par les organisateurs en plus des dons en nature faits par les bienfaiteurs du village d’Iwakuren. M. Merabet Moussa, l’un des principaux organisateurs et randonneurs que nous avons rencontré jeudi dernier, dira : «Des participants de toute la Kabylie, de l’Algérois et de plusieurs wilayas du centre au nombre de 200 se sont déjà manifestés en plus d’un groupe venu spécialement de France, ainsi que des équipes de la circonscription des forêts et de la protection civile de M’chedallah».

L’opération de reboisement continuera et ciblera quatre (04) endroits : Tizimit, Timdouchine, Tikdaline et Taghzout où on rencontre d’importantes surfaces situées en haute montagne ravagées par les flammes durant la saison estivale écoulée. Notre interlocuteur estime à 700 les volontaires dont des résidents des deux villages de la tribu d’Iwakuren Ighzer et Tadert Lejdid.

Oulaid Soualah