Les subventions octroyées

Les associations sportives et culturelles activant au niveau de la commune de M’chedallah ont bénéficié dernièrement de subventions, distribuées par les autorités communales. Pour cela, l’APC a dégagé une enveloppe de 1,25 million de dinars qu’elle a répartie sur 15 associations à caractère culturel et sportif. Ces aides varient entre 30 et 450 mille dinars, suivant les besoins exprimés et la nature des activités. La part du lion de ces subventions, distribuées par la commission sociale, culture, sport et jeunesse de l’APC de M’chedallah, est revenue aux associations et clubs sportifs, notamment ceux engagés dans les différents championnats locaux et régionaux, l’instar de la JS M’Chedallah, pensionnaire de la Régionale 2. Cette dernière a reçu une subvention à hauteur de 450 000 dinars. Les autres clubs de football, tels que l’Olympique Raffour et la JS Bouaklane, ont bénéficié de 180 000 dinars chacun. Le reste de la cagnotte a été attribuée aux autres associations, comme la Ligue des sports de proximité, qui a reçu un chèque de 40 000 dinars. Ces aides attribuées aux associations obéissent cependant à des conditions, entre autres, de justification des activités sur le terrain. Or, force est de constater que plusieurs associations, notamment culturelles, ne se «réveillent» qu’en de rares occasions pour mener une ou deux activités pour ne plus donner signe de vie par la suite. Par ailleurs, faut-il soulever le cas d’associations qui activent sur le terrain avec des moyens de bord, comme certains clubs sportifs qui pataugent dans des difficultés financières. C’est notamment, le cas du club phare de la commune, la JS M’Chedallah qui, à chaque début de saison, menace de déclarer forfait à cause de la crise financière qu’elle vit.



Y. S.