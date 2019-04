Les travaux du projet d’aménagement à la traîne

Le quartier Lakhdar Chaouche situé au niveau du lotissement Amar Khodja, à l’Ouest de la ville de Bouira, a longtemps souffert d’un déficit en aménagement. Durant de longues années, les voies d’accès au niveau de ce quartier de la périphérie de la ville de Bouira sont restées à l’état de pistes. Des pistes impraticables qui se transforment à la moindre ondée en véritable bourbier inextricable, compliquant du coup tout déplacement à l’intérieur du quartier.

Des voies d’accès dépourvus aussi de trottoirs, d’ouvrages de drainage des eaux pluviales ou encore d’un réseau d’éclairage public. Le quartier Lakhdar Chaouche se retrouve inondé à chaque averse de pluie et plongé dans l’obscurité dès la tombée de la nuit. En 2017, un projet d’aménagement du quartier a été, enfin, inscrit au grand bonheur des habitants de ce quartier. Il était, entre autres, question d’aménagement des trottoirs, de l’éclairage public et de divers espaces et d’une placette.

L’ex-wali Cherifi, qui a eu à inspecter le projet, avait insisté auprès de l’agence foncière de wilaya quant à l’accélération des travaux et surtout à la création des espaces verts. Au cours de la même visite, le wali avait demandé de récupérer une assiette de terrain pour en faire une aire de jeu pour enfants. Seulement et deux années après, le projet traîne encore. Actuellement, tout le quartier est transformé en un véritable chantier où il est difficile de se déplacer et les travaux en cours peinent à être finaliser.

Selon les habitants du quartier, les ruelles sont toujours en pleins travaux et les résidents souffrent de cette situation. «Des travaux ayant touché la voirie sont à moitié achevés. Des regards à moitié aménagés constituent un obstacle pour les passants et surtout un danger. Certains de ces ouvrages ne sont pas sécurisés et nul n’est à l’abri de chutes. Sans couvercles, ces ouvrages viennent à peine d’être décoffrés et les barres de fer sont toujours visibles. En certains endroits, des fouilles ont été réalisées au milieu de la chaussée et recouvertes à l’aide de morceaux de bois.

Les bordures de trottoirs jonchent la chaussée», confie des habitants du quartier qui comparent les ruelles du quartier à un champ labouré dans tous les sens, où les habitants côtoient chaque jour engins et matériaux de chantier. Du bois, de la ferraille et des bordures en béton sont éparpillés aux autres coins du quartier, compliquant chaque jour un peu plus la vie des habitants. Pis encore, en temps de pluie, la gadoue envahit les ruelles. Devant cette situation, les habitants qui disent avoir eu assez de cette situation interpellent le maire de Bouira afin d’intervenir pour relancer les travaux et les soulager du calvaire qu’ils endurent depuis maintenant plusieurs mois.

D. M.