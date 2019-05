Les travaux d’un nouveau pont lancés

Le village Mehouan, dans la commune de Lakhdaria, vit dans un isolement total depuis plusieurs années. Cet isolement est essentiellement dû au manque criard enregistré en matière d’infrastructures routières au niveau de ce village. Pis encore, sa situation géographique n’arrange pas non plus les choses, et ce du fait que Mehouan est séparé de la ville de Lakhdaria par un important cours d’eau. Actuellement, pour se rendre dans ce village, il faut emprunter un pont enjambant l’oued.

Ce pont reste l’unique moyen pour accéder à ce village peuplé par une centaine d’habitants. Seulement, cet ouvrage d’art vieux de plusieurs décennies, commence à montrer des signes d’usure et de dégradation. Au fil des années et sous l’effet du déchaînement des éléments climatiques, l’ouvrage d’art a été sérieusement fragilisé. Pour rappel, ce pont a été complètement emporté par les eaux pluviales il y a de cela trois ans en raison des violentes intempéries ayant frappé la région. Cet état de fait a entièrement coupé du reste du monde le village et sa population.

Il aura donc fallu l’intervention rapide des autorités de wilaya pour inscrire une opération de confortement de ce pont. L’hiver dernier, les intempéries ont encore une fois causé des dégâts sur le même ouvrage qui a été fragilisé par les eaux en furie de l’oued Isser et de Bouaamoud. L’oued Bouamoud est carrément sorti de son lit pour provoquer des dégâts, notamment sur le pont menant à Mehouan. Devant ce scénario à répétitions, des dangers qu’il engendre à chaque fois et surtout des désagréments causés aux villageois à chaque hiver, les services de la commune de Lakhdaria ont décidé en début de l’année d’inscrire une opération consistant en la réalisation d’un nouveau pont pour rallier Mehouan.

Le projet en question a été d’ores et déjà confié à une entreprise réalisatrice. La semaine dernière, le maire de Lakhdaria, Brahim Goura, a effectué, en compagnie des services techniques de la commune et de l’entrepreneur en charge des travaux, une visite sur les lieux où il a donné le coup d’envoi des travaux du projet. Le coup d’envoi des travaux s’est déroulé en présence des villageois de Mehouan qui ont salué la décision prise par l’APC. Ces villageois ont confié que le projet d’un nouveau pont a été, durant de longues années, une de leurs préoccupations majeures.

Pendant des années, les villageois n’ont cessé de réclamer le lancement d’un projet d’un nouvel ouvrage d’art pour éloigner les dangers qui les guettaient chaque hiver et surtout éviter les situations d’isolement du village. S’exprimant à l’occasion de cette visite, le maire a indiqué que ce nouvel ouvrage, en plus de permettre le désenclavement du village, va éloigner définitivement les craintes des villageois surtout en hiver et éviter l’isolement de Mehoaun en cas de violentes intempéries.

D. M.