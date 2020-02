Les villageois invitent le maire à…

La localité de Draâ El Khemis, située à moins de 2 km de Bouira, enregistre plusieurs manques et défaillances, qui pénalisent le quotidien de ses habitants.

En effet, ces derniers se sont plaints, en premier, de la dégradation du chemin communal, qui relie leur hameau à la RN5 et à la ville de Bouira. Ils ont assuré qu’il est parsemé de nids- de-poule et de trous gênants et ne dispose pas d’un réseau pour le drainage des eaux de pluie, ce qui provoque des glissements de terrain et des affaissements à plusieurs niveaux. Ces mêmes villageois ont ajouté que cette situation pénalise aussi les transporteurs, lesquels boudent la région, ce qui aggrave son isolement. Ils déplorent outre cela le manque d’aménagement urbain à l’intérieur des quartiers et d’éclairage public. D’après eux, le dernier projet d’amélioration urbaine réalisé à Draâ El Khemis date de 2007. A cet effet, l’inscription d’un plan d’urgence pour la réhabilitation de cette voie et l’aménagement urbain sont réclamés.

«La principale voie du village est abandonnée ! Les services de la commune et de la Direction des travaux publics (DTP) ne s’occupent plus de son entretien. A cause de cela, elle nécessite une réhabilitation entière et la réalisation d’un réseau pour le drainage des eaux de pluie, afin d’éviter de nouvelles dégradations», a préconisé un villageois. Par ailleurs, les habitants de Draâ El Khemis ont soulevé, une nouvelle fois, le problème de la défaillance du service de collecte des ordures ménagères : «Le camion de ramassage des ordures ne passe pas régulièrement. Alors, les ordures s’entassent dans les poubelles. Des décharges sauvages se sont aussi formées aux alentours du village, en raison de la défaillance du service de ramassage des ordures. C’est un problème qui date de plusieurs années. Malheureusement, les responsables locaux ne semblent pas se soucier de nos réclamations», s’est désolé un autre habitant du village. Et d’enchaîner : «Nous invitons les responsables locaux à leur tête le maire, à venir sur place pour s’enquérir de la situation et voir les problèmes dont on souffre pour nous proposer des solutions, au plus vite.»

Oussama Khitouche