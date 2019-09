Les volontariats font tache d’huile

Depuis le début de ce mois de septembre, plusieurs opérations de volontariat, pour le nettoyage des établissements scolaires et leurs environnements directs, sont menées par les parents d’élèves, dans la commune de Djebahia. Ces volontariats ont commencé au niveau des écoles primaires de cette région, où de nombreux parents d’élèves se sont mobilisés à l’approche de la rentrée scolaire, non seulement pour nettoyer les salles de ces écoles, mais aussi afin d’effectuer certaines opérations d’entretien et de maintenance, comme ça a été le cas le weekend dernier au niveau de l’école primaire ‘’Beyoucef Ali’’.

En effet, c’est sur les réseaux sociaux qu’un appel a été lancé par l’association des parents d’élèves pour une opération de volontariat, et les parents d’élèves volontaires se sont mobilisés pour effectuer cette opération qui a duré durant les deux jours du vendredi et samedi. Les parents volontaires aidés par les travailleurs de cet établissement, ont ainsi procédé au nettoyage des salles de classe, des sanitaires, de la cour de l’établissement et ont aussi fait du désherbage aux alentours de cette école.

Les volontaires ont aussi procédé à certaines réparations au niveau des sanitaires et ont remplacés des vitres cassées. Dimanche dernier, c’était au tour des parents d’élèves du collège ‘’Athman Guerrache’’ et de l’école primaire ‘’Haroun Slimane’’, de la localité de Ben Haroun-Est dans cette même commune de Djebahia. Les parents volontaires qui ont profité de la journée chômée et payée du premier Moharam, se sont mobilisés dès les premières heures de la matinée, afin d’effectuer des opérations de nettoyage et d’entretien au niveau de ces deux établissements scolaires. «C’est pour offrir de meilleures conditions de scolarisation pour nos enfants que nous avons décidé de nous mobiliser à la veille de la rentrée scolaire.

Nous avons ainsi nettoyé toutes les salles de cours et les blocs pédagogiques, en plus des sanitaires et des espaces de sport. Les travailleurs de cette école nous ont aussi aidés dans notre tâche et nous ont fourni le matériel nécessaire. Nous avons aussi refait la peinture au niveau de certaines salles et remplacer aussi des robinets défectueux au niveau des sanitaires», nous a expliqué un parent d’élève de l’école primaire ‘’Haroun Slimane’’.

À noter enfin qu’une opération similaire a été menée par l’association des parents d’élèves de l’école primaire ‘’Torjman Lakhdar’’ du village ‘’Tifissine n-Lemrouj’’ dans la commune de Haizer, où les parents d’élèves ont effectué d’importantes opérations de réhabilitation. Ces derniers se sont mobilisés durant le mois d’août dernier et ont procédé à la réhabilitation de plusieurs pans du mur de clôture de l’école et aussi au remplacement de plusieurs appareils de chauffage défectueux, vitres cassées et robinets au niveau des sanitaires.

Ces derniers ont aussi procédé à la réhabilitation de la cour de cette école avec leurs propres moyens. Les parents d’élèves de cette école ont adressé une requête aux autorités locales pour l’inscription d’un projet de réhabilitation de la toiture des salles de classe et la réfection de la peinture à l’intérieur et à l’extérieur de l’école en question.

Oussama Khitouche