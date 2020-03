L’unité de soins relookée !

L’unité de soins de Ighil N’Ath Amer, dans la commune d’Ahnif, a bénéficié d’un relookage, au cours du week-end dernier, grâce à la mobilisation de bienfaiteurs ayant pris l’initiative de la repeindre entièrement. A l’origine, une initiative individuelle qui a fait adhérer à sa cause plusieurs personnes de la localité pour embellir cette structure, laquelle affichait des signes apparents de vétusté. «Le collectif de l’Association de bienfaisance d’Ighil N’Ath Amer a activement contribué.

Espérons que pour vendredi prochain, nous serons encore plus nombreux pour achever la peinture intérieure et extérieure», a indiqué un participant. Selon les dires des habitants d’Ighil N’Ath Amer, l’ancien maire d’Ahnif avait certes pris l’initiative de peindre cette structure sanitaire mais depuis, les murs et les portes n’ont plus connu pareille opération.

Hafidh B.