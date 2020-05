L’université s’y met !

Des scientifiques de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont décidé d’agir, face à la rareté des produits antiseptiques, pour parer à la propagation du Covid-19. Un groupe de professeurs a en effet eu l’initiative de produire des solutions antiseptiques. Dirigé par le Pr Lotfi Mouni, recteur de l’université, et le Pr Fateh Zougagh, doyen de la Faculté des sciences naturelles, des sciences de la vie et de la terre, ce groupe de Professeurs a produit près de 80 l de solutions hydro-alcooliques, de désinfectants et stérilisants, dans les laboratoires de la Faculté des sciences et sciences appliquées et de la Faculté des sciences de la nature et de la vie.

Des produits qui seront distribués à travers l’université et les deux instituts dans le cadre de la protection de la santé des travailleurs universitaires mais aussi au profit du personnel soignant de l’hôpital Mohamed Boudiaf. La cellule de communication de l’université a également assuré que ces produits sont conformes aux normes de fabrication exigées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

H. B.