Mal-vie dans les cités !

Durant la soirée de lundi dernier, plusieurs dizaines d’habitants de la cité Évolutive et de la cité 5 Juillet, sises à la périphérie Ouest de la ville de Sour El-Ghozlane, sont montés au créneau.

Ils ont procédé au blocage du CW20 pour protester contre «la marginalisation de leurs quartiers par les responsables locaux». Les protestataires, qui ont entamé leur action vers 18h00, ont usé de pneus brûlés, de troncs d’arbres et d’autres objets métalliques pour barrer cette voie reliant leur commune à celle de Dechmia. Ils ont également dénoncé l’absence de projets d’aménagement urbain dans cette partie de la ville et l’insécurité qui gagne de plus en plus du terrain. Selon eux, aucun projet de développement n’a été retenu par l’exécutif communal dans le cadre des PCD 2020, au profit de leurs cités. «Nous sommes victimes de la marginalisation des responsables locaux. Une situation qui date de plusieurs années déjà !», a expliqué un des protestataires.

D’après nos interlocuteurs, plusieurs requêtes et demandes d’audience ont été adressées au maire de Sour El-Ghozlane, en vain. «Nos routes sont complètement défoncées et le réseau d’éclairage public est inexistant. Les réseaux d’assainissement et de l’AEP souffrent de plusieurs fuites et nécessitent une grande opération d’entretien. Nos cités donnent l’image d’un énorme bidonville, l’anarchie y règne et l’insalubrité aussi ! Nous attendons également que le maire tienne sa promesse, car il s’était engagé, lors de sa campagne électorale, à réaliser un stade matico pour l’ensemble des quartiers du chef-lieu communal. Malheureusement, nous constatons que la marginalisation, dont nous sommes victimes depuis de longues années, se poursuit», a affirmé un habitant des lieux. À noter que les protestataires ont fini par libérer le chemin communal vers 20h00, après l’intervention des services de sécurité, lesquels ont réussi à les raisonner.

Oussama Khitouche