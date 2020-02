Mise en service de cinq nouvelles stations 4G LTE

Cinq nouvelles stations internet sans fil de la génération 4G LTE ont été mises en service à la fin 2019 et début 2020, au niveau des localités Aomar, Lahguia, Kaf Lamamra, Sour El-Ghozlane et Ichihan. C’est ce qu’a indiqué la Direction de wilaya d’Algérie-Télécom dans un communiqué de presse. Selon la même source, les stations de Sour El-Ghozlane et d’Ichihan (commune de Bechloul) ont 750 abonnés chacune. Leur mise en service est intervenue fin décembre 2019. Quant aux trois autres stations implantées à Aomar, Lahguia et Kaf Lamamra, pour 750 abonnés chacune, elles sont opérationnelles depuis janvier dernier.

Avec l’installation de ces nouveaux équipements, Algérie- Télécom a estimé à 49, le nombre de stations 4G LTE à l’échelle de la wilaya. Le nombre total des abonnés à cette nouvelle technologie, d’après le communiqué, s’élève désormais à 24 142. Par ailleurs, il est prévu de mettre en service dans les prochains jours cinq autres nouvelles stations 4G LTE dans les communes de Saharidj, Guerrouma, El-Hachimia, Ahnif et Kadiria. Aussi, Algérie-Télécom a annoncé un ambitieux programme pour l’année 2020, visant à étendre le réseau ADSL et de téléphone fixe à travers le territoire de la wilaya pour parvenir à une couverture totale.

Djamel M.