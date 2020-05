Mobilisation et solidarité tous azimuts

Des employés de la chambre de commerce et d’industrie Tikjda et des opérateurs économiques se sont mobilisés, à leur façon, pour prendre part à la lutte acharnée contre la propagation du virus Covid-19. En effet, ces derniers ont invité les associations et autres personnes impliquées dans les opérations de nettoyages et de stérilisation des rues, des hôpitaux et autres édifices publics ou privés à se rapprocher de leurs services respectifs pour récupérer du matériel et produit nécessaires pour faciliter leur opération.

À cet effet, la chambre de commerce et d’industrie a invité les concernés de se rapprocher de son siège pour l’octroi de pulvérisateurs de 16 litres, un matériel très utile dans l’opération de stérilisation des lieux publics. Des entreprises de production de détergents ont aussi proposé une grande quantité d’eau de Javel. Pour éviter toute surenchère et détournement, les associations intéressées ont été priées de se présenter avec le cachet de l’association.

M. A.